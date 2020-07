Uma imagem costumava valer mais do que mil palavras, mas também é verdade que nem tudo o que parece é e este é um desses casos. A fotografia mostrava, aparentemente, Catarina Martins com um dos braços no ar naquilo que parecia ser uma saudação nazi, mas o facto de ter sido enquadrada sem que se veja o outro braço da líder do Bloco de Esquerda permite a ilusão.

A fotografia verdadeira foi registada durante o discurso final de Catarina Martins na X Convenção Nacional do Bloco de Esquerda que se realizou no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, a 25 e 26 de junho de 2016. E, nela, Catarina Martins não tem um braço no ar, mas os dois. O gesto parece ter sido captado logo no início do discurso, quando Catarina Martins fala de João Semedo e todos os participantes se levantam para o aplaudir.

Ainda que o Observador não tenha conseguido identificar o autor da fotografia que circulava nas redes sociais e que foi cortada para dar a ilusão que Catarina Martins estava a fazer um gesto que faz lembrar a saudação nazi, numa fotogaleria do Expresso (imagem 13 de 18), José Caria tirou uma fotografia que tem o mesmo ângulo e parece ter sido registada uns segundos antes ou depois daquela que foi utilizada agora na publicação.

A fotografia estava disponível nas redes sociais, onde ainda se encontra, sem crédito para o autor e foi deturpada através de um corte. Comparando as duas fotografias, é fácil perceber aquilo que foi feito para passar a mensagem: cortando o lado direito da imagem ficaria apenas um braço com a mão a apontar para cima.

Conclusão

A fotografia que aparentemente mostrava a líder do Bloco de Esquerda a fazer um gesto com o braço que faz lembrar a saudação nazi foi cortada intencionalmente para dar essa ilusão. Na verdade, Catarina Martins agradecia a João Semedo (entretanto falecido), bem como aos militantes do Bloco de Esquerda presentes na X Convenção Nacional do partido, em Lisboa, com ambos os braços no ar. O que aconteceu à imagem completa, que circulava nas redes sociais, foi ter sido cortada para que ficasse apenas o braço direito de Catarina Martins erguido. É falso que haja uma fotografia de Catarina Martins a fazer um gesto que faz lembrar a saudação nazi.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

ERRADO