Há um mês falou-se muito no avistamento de um crocodilo no Rio Douro que, ao que tudo indicava, se tratava, afinal, de uma lontra. Estas informações, que costumam ter eco na comunicação social e ser disseminadas pelas redes sociais, podem muitas vezes dar aso a notícias falsas. No passado dia 14 de julho foi publicada no Facebook uma fotografia de uma cobra de grandes dimensões, com a seguinte legenda: “Vista hoje na Barragem de Montargil”. A publicação atingiu as 73,7 mil visualizações e 1,9 mil partilhas. E é uma publicação falsa.

Notícias sobre o avistamento de animais exóticos em regiões portuguesas são sempre muito populares e quase sempre se tornam virais na internet. No passado dia 30 de abril, o Observador publicou um Fact Check sobre uma anaconda que alegadamente teria aparecido nas Termas de Luso, distrito de Aveiro. Alegação que se provou falsa e a fotografia utilizada nessa publicação tem sido também usada em vários posts, desde 2014, para referir o alegado avistamento de uma cobra e de uma anaconda no Brasil.

À semelhança daqueles posts brasileiros também esta publicação portuguesa alega o aparecimento de uma cobra na Barragem de Montargil, em Ponte de Sor, no distrito de Portalegre – a fotografia utilizada na publicação original foi publicada a 6 de abril de 2016 num artigo do site (o) eco – uma ONG brasileira sem fins lucrativos sobre questões ambientais -, que referia sucuris-amarelas, uma cobra da América do Sul. Além disso, através de uma busca por notícias sobre o assunto, não é possível encontrar nenhum resultado que comprove a existência deste réptil em Portugal.

Já o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a entidade responsável pela Barragem de Montargil, confirmou ao Observador que não houve nenhum avistamento de uma cobra semelhante à que encontramos na imagem inicial. “O ICNF não recebeu nenhum contacto sobre este avistamento”, esclareceu o gabinete de Comunicação Externa daquela instituição.

Conclusão

Ainda que Portugal seja um país de águas com temperaturas amenas, não é habitat de animais exóticos. É por isso que, por vezes, surgem publicações falsas nas redes sociais sobre alegadas aparições destes animais em Portugal, como aconteceu no passado dia 14 de julho, quando um utilizador colocou uma imagem de uma cobra de grande porte que terá aparecido na Barragem de Montargil. A fotografia utilizada não é de agora e nem sequer foi tirada em Portugal. Além de não estar identificado o respectivo autor, ela foi já publicada num site brasileiro. O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas confirmou ainda ao Observador que não houve nenhum avistamento daquele tipo de animal na Barragem de Montargil.

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota 1: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.