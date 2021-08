Nem sempre as publicações virais que circulam nas redes sociais podem conter informação maliciosa. Ainda assim, há exemplos de fake news que continuam a merecer ser desmontadas. Por exemplo, no passado dia 17 de agosto surgiu uma publicação no Facebook com uma imagem de duas pessoas: “O homem mais negro e o homem mais branco do mundo”. Além disso, na legenda dessa publicação, garante-se também que os dois homens são negros. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa e já desmentida anteriormente.

Esta imagem já surgiu noutras publicações de diferentes nacionalidades. Mas, na verdade, trata-se de uma sessão fotográfica em que as fotografias aos dois modelos diferentes foram alteradas através de maquilhagem. Trata-se por isso do modelo senegalês Papis Loveday e do modelo afro-americano Shaun Ross. A sessão que juntou os dois modelos foi feita em 2011 e pode ser vista na revista Chaos. Outras publicações de Facebook acabam por creditar corretamente as fotografias, sem utilizar as legendas manipuladas tal como fez a publicação original.

A AFP, que verificou a publicação considerando-a como falsa, chegou mesmo a falar com a maquilhadora responsável por alterar a cor dos corpos dos modelos. “O Shaun é albino portanto tem um défice de pigmentação na pele, que é muito pálida, e o Papis tem naturalmente um tom de pele escuro, a maquilhagem foi só para esculpir e contrastar um pouco mais para a sessão fotográfica”, disse Ami Streets. Por outro lado, a estilista escolhida para a sessão, Alexis Knox, partilhou no seu site oficial algunas das fotografias daquele evento.

Também é importante dizer que, por exemplo, o Guiness World Record não “monitoriza” os recordes de tom de pele no mundo inteiro. Esse esclarecimento foi feito por aquela instituição em 2020, depois de uma alegação semelhante ter sido feita sobre a modelo Nyakim Gatwech.

Não é verdade que uma publicação de Facebook demonstre o “homem mais branco e mais negro do mundo”, sendo ambos negros. A fotografia é real, sim, mas foi tirada numa sessão fotográfica em 2011, sendo que os dois modelos foram maquilhados para destacar os seus tons de pele.

