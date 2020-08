A publicação no Facebook conta com centenas de partilhas nas últimas horas, mas só para os mais distraídos que não notaram no homem que aparece na imagem. O visual diferente também pode ter ajudado a confundir, mas nos comentários à partilha há várias pessoas a alertar para o facto de o conteúdo ser falso, ainda que muitos outros tenham optado por partilhar a publicação que pretende pedir ajuda para um “homem” que procura a mãe no município brasileiro de Mirassol, em São Paulo.

A senhora chamar-se-á “Maria Aparecida Machado Das Neves” e mora em Mirassol. Segundo a publicação, o homem — de cabelo e barba grisalha — não sabe nada da mãe desde os seis anos e estaria já em São José do Rio Preto, à procura de notícias da mãe e a apenas cerca de 15 quilómetros da morada dela.

Mas o “filho” é, na verdade, o ator Sylvester Stallone. Em janeiro, o novo visual do ator que protagonizou, entre outros, a série de filmes Rambo foi notícia nos meios de comunicação brasileiros depois de surgir num vídeo na sua rede social Instagram com um novo visual: barba e cabelo mais compridos e completamente grisalhos. E foi esta imagem, usada para ilustrar a notícia na revista Monet, da Globo, que foi copiada e utilizada nesta publicação no Facebook.

Um post muito semelhante já tinha circulado no Brasil, em março deste ano, ainda que com outra imagem do ator — retirada do jornal The Sun —, tendo sido igualmente desmentida pelo site Boatos.org.

Tudo indica tratar-se de um conteúdo gerado por brincadeira, já que a página de onde foi retirada a imagem tinha a devida identificação do nova-iorquino. Mas as centenas de utilizadores do Facebook que a partilham respondem ao apelo para “ajudar o homem a encontrar a mãe”. O mês de março deste ano, aliás, parece ter sido mês de notícias falsas sobre Stallone, altura em que milhares de pessoas partilharam também a informação da sua morte.

Conclusão

A publicação que partilha uma imagem do ator norte-americano Sylvester Stallone, identificando-o como um homem que procura a mãe, da qual não tem notícias desde os seis anos, é falsa. Depois de, em março, um conteúdo semelhante ter sido alvo de fact checking, a história voltou a surgir com nova fotografia e nova localização da “mãe desaparecida”, mantendo a imagem do ator como centro da publicação. Nenhuma das publicações é verdadeira, mas, ainda assim, fnão deixou de ser alvo de centenas de partilhas no Facebook.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.