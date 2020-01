Quatro dias após a passagem de ano de 2020, começou a circular nas redes sociais a fotografia de uma suposta praia no Algarve que teria ficado repleta de lixo na sequência dos festejos. Segundo o autor da publicação, aquele era o estado da praia algarvia “depois de uma noite de farra e selvajaria” que marcou o início do novo ano. Na imagem do areal é possível ver algumas pessoas, garrafas de plástico e de vidro, copos, latas e outros resíduos.

“Chamem a Greta e os restantes ambientalistas!”, lê-se na mensagem que acompanha a fotografia partilhada na página “Polícia, Justiça e Cidadania”, que entretanto foi difundida por centenas de utilizadores. Mas a informação não é verdadeira. A fotografia foi tirada por um utilizador do Twitter, em Acapulco, no México, e publicada no dia 2 de janeiro de 2020, dois dias antes de começar a circular em Portugal.

Na publicação original, feita por Costeño, pode ler-se uma crítica a uma medida implementada pelos governantes daquela cidade mexicana, que pôs fim aos sacos de plástico nos supermercados: “Em Acapulco estamos felizes por os nossos legisladores terem conseguido que não se entreguem mais sacos de plástico nos supermercados”.

En Acapulco estamos felices de que nuestros legisladores hayan logrado que ya no se den bolsas de plástico en los súper mercados. pic.twitter.com/prpSkjYFpb — Costeño (@costenoaca) January 2, 2020

De acordo com a imprensa local, os sacos de plástico de uso único estão proibidos no estado de Guerrero desde o dia 3 de outubro de 2019.

Ao analisar a imagem, percebe-se que não remete para qualquer praia algarvia, tanto na forma dos prédios, como na montanha que surge ao fundo. E a mesma causou estranheza entre alguns utilizadores. “Isso é mesmo no Algarve?” e “Em que praia do Algarve?”, questionaram alguns internautas. Mas muitos assumiram a informação como sendo fidedigna: “Lamentável. Os autarcas e proprietários da restauração são os verdadeiros responsáveis. Promovem o turismo sacrificando o ambiente, tudo com o fim lucrativo desinfetante e ganancioso.”

Conclusão

É falso que o areal de uma praia no Algarve tenha ficado coberto de lixo depois de “uma noite de farra e selvajaria” na passagem de 31 de dezembro de 2019 para 1 de janeiro de 2020. Trata-se de uma fotografia tirada em Acapulco, cidade mexicana do estado de Guerrero.

Assim, segundo o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

Errado

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.