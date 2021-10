No final de setembro e início de outubro, o estado de São Paulo, no Brasil, foi afetado por tempestades de areia. As notícias multiplicaram-se nos órgãos de comunicação social, mas as partilhas nas redes sociais levaram à difusão de algumas informações falsas com imagens relativas a outros acontecimentos.

A publicação feita no início de outubro, que diz “viva o agronegócio” e onde se vê um aglomerado populacional a ser engolido pela areia atribui a imagem à tal “tempestade de areia em São Paulo”. Foi publicada no início de outubro, precisamente quando aquela região do Brasil era assolada pelo fenómeno. Mas aquela fotografia específica refere-se, na verdade, a uma imagem registada no início de agosto de 2018, nos Estados Unidos da América.

A 2 de agosto de 2018, uma tempestade de areia formou-se no Arizona e atravessou partes a sul do estado. Cerca de um mês antes, a 9 de julho, já um episódio semelhante tinha acontecido com ventos de mais de 60km/h e visibilidade próxima do zero.

No artigo do Washington Post, é possível encontrar ligações para o Twitter com várias fotografias onde é possível ver também a imagem usada na publicação que afirma tratar-se de São Paulo, no início deste mês. A fotografia original foi captada pelo fotógrafo Jerry Ferguson, que escreveu na legenda: “Acabámos de passar de helicóptero à frente desta MASSIVA tempestade de areia sobre Phoenix.”

As tempestades de areia são comuns no sudoeste do deserto durante a época das chuvas na América do Norte, entre julho e agosto. As várias tempestades de areia que aconteceram este ano também não são inéditas. Ao Washington Post, o meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional de Phoenix Ken Waters afirmava que “a cada temporada de chuvas há dois ou três dias super ativos”. Jeff Beamish — também ele meteorologista — relacionava as tempestades de areia com a “seca severa e extrema” que afetava em 2018 “grande parte do Arizona”.

Conclusão

É falso que a imagem associada à publicação tenha sido registada no início deste mês em São Paulo, no Brasil. Trata-se de uma imagem registada em agosto de 2018 em Phoenix, a capital do estado do Arizona, durante uma das várias tempestades de areia registadas no verão de 2018.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é: