Bandeira dos Estados Confederados, nazismo e Donald Trump. Uma fotografia publicada no Facebook surgiu no passado dia 17 de setembro com George Clooney a envergar uma t-shirt com estes três alvos e uma palavra em comum: perdedores. Foi amplamente partilhada pelas redes sociais. Só tem um problema: não é verdadeira. E, por isso, trata-se de uma publicação falsa.

Sim, é certo que o ator George Clooney confessou no ano passado à revista Vanity Fair que estava mais próximo das políticas do Partido Democrata nos Estados Unidos da América. Sim, é certo que o ator de filmes como “Gravity” ou “Ocean’s Eleven” foi crítico da presidência de Donald Trump. Mas a imagem partilhada é, na verdade, uma montagem.

Tal como verificado pelo fact-checker norte-americano, Check Your Fact, esta fotografia pode ser encontrada no site de banco de imagens, Getty Images, onde se vê a verdadeira t-shirt: o logo “Casamigos Tequila” é visível, percebendo-se que esta imagem foi tirada a 8 de setembro de 2015, quando ainda nem sequer Donald Trump era presidente dos EUA. Segundo o Business Insider, Clooney estava indiretamente a publicitar uma marca de tequila, bebida alcoólica, que fundou e foi vendida dois anos depois.

Convém também dizer que o ator norte-americano foi “apanhado” com esta t-shirt antes de entrar para o programa “The Late Show with Stephen Colbert”, onde também esteve o antigo governador da Florida e candidato às eleições presidenciais dos EUA, Jeb Bush.

Conclusão

Não é verdade que George Clooney tenha usado uma t-shirt com uma imagem crítica de Donald Trump. Trata-se de uma montagem já verificada por outros fact-checkers internacionais. A fotografia pode ser encontrada no Getty Images, onde se vê claramente que o fundo é outro: o logotipo de uma marca de tequila do qual o ator norte-americano é fundador.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO