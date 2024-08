Não se esperava que a atleta e medalhada olímpica norte-americana Simon Biles tivesse concorrência à altura nos Jogos Olímpicos de Paris, mas aconteceu: a brasileira Rebeca Andrade venceu a medalha de ouro no solo de ginástica artística, relegando Biles para segundo lugar. Os Jogos Olímpicos já terminaram, mas continuam a ser tema nas redes sociais. Foi o caso de uma publicação que surgiu no Facebook este mês, em que se alega que a atleta do Brasil dedicou essa medalha de ouro ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Será verdade?

A acompanhar uma montagem de uma fotografia de Rebeca Andrade com outra de Jair Bolsonaro em pano de fundo, o autor garante que a atleta brasileira teria feito a dedicatória em entrevista ao CazéTV, canal de Youtube criado em 2022 e que se dedicou a este evento desportivo. É um facto que a atleta foi entrevistada por este canal duas vezes. A primeira, no início deste ano: esse conteúdo foi publicado no Youtube a 21 de fevereiro, meses antes de ter ganho a medalha olímpica. A segunda, após ter ganho a medalha, mas sem que tivesse feito referência ao ex-presidente brasileiro — é importante referir que os vídeos em causa não estão disponíveis para visionamento em território nacional, mas a agência Lupa, no Brasil, visualizou a entrevista e concluiu que a atleta não fez qualquer dedicatória a Bolsonaro.

Alem disso, o Observador questionou o Comité Olímpico do Brasil, que garantiu igualmente “não ter conhecimento de tais afirmações” por parte da atleta. Recentemente, Rebeca Andrade foi alvo de outras publicações falsas em que se alegava que a música escolhida para o seu solo estava associada à extrema direita do Brasil e a Jair Bolsonaro. A verdade é que, nesse solo, foram usadas diferentes músicas: “Baile da Favela”, de Mc João, “Movimento da Sanfoninhas”, de Anitta, e “End of Time”, de Beyoncé. Não há qualquer prova de que estas músicas estejam associadas ao bolsonarismo e, por isso, a imprensa brasileira considerou este conteúdo também falso.

Conclusão

É falso que a atleta olímpica Rebeca Andrade, em entrevista ao canal de Youtube CazéTV, tenha dedicado a medalha de ouro que ganhou nos Jogos Olímpicos de Paris a Jair Bolsonaro. Questionado pelo Observador, o Comité Olímpico do Brasil também confirmou não ter conhecimento de qualquer declaração pública da atleta em relação ao ex-presidente.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.