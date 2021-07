Começou a correr nas redes sociais em 2018 e, desde então, já deu a volta ao mundo várias vezes. Uma imagem, partilhada por milhares de internautas, mostra uma imagem de uma alegada maravilha da natureza: uma montanha que se assemelha, na perfeição, ao perfil de um elefante.

Acontece que, embora existam algumas formações rochosas espalhadas pelo mundo que, de facto, fazem lembrar este animal, este não é um desses exemplos. Basta fazer uma procura reversa da imagem para chegar à origem da fotografia, da autoria do artista polaco Mirekis. Além disso, a veracidade da imagem foi verificada recentemente pela AFP, algo que o site Snopes tinha feito em 2018.

Nessa altura, o Snopes falou com o polaco que explicou que a sua criação resultava da sobreposição de várias imagens. A que surge em primeiro plano é de Rocca Malatestiana, uma fortaleza italiana. A montanha em forma de elefante foi criada a partir de duas imagens diferentes.

Mirekis, um autodidata do programa de edição de imagens Photoshop, é conhecido por manipular imagens naturais, conferindo-lhes um toque gótico, como explica o site Bored Panda, num artigo dedicado ao seu estilo surrealista. Tal como com a montanha em forma de elefante, o artista já fez criações semelhantes com outros animais, como tartarugas ou ursos.

Numa entrevista ao site Launch Dsigns, o artista polaco explicou que o primeiro passo para as suas criações é a procura da paisagem certa. “Procuro o melhor exemplo de paisagem de montanha, depois defino a atmosfera de trabalho e escolho fotografias com um clima semelhante.” A partir daí, experimenta várias combinações até encontrar a melhor.

Conclusão:

Embora não faltem pelo planeta formações rochosas que se assemelham a todo o tipo de animais, inclusive a elefantes, a que surge na imagem partilhada nas redes sociais não é um desses exemplos. Trata-se de uma criação do artista polaco Mirekis e não da erosão da natureza.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.