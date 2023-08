O ano de 2023 tem sido particularmente complicado ao nível dos incêndios florestais no Canadá. As emissões de carbono dos incêndios florestais no país já ultrapassaram o recorde anual nacional. Dezenas de milhares pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas. Na sequência desta realidade, está a ser partilhado nas redes sociais um vídeo onde é possível ver um helicóptero a lançar chamas numa zona de mato para provocar um incêndio.

O vídeo é real, não é manipulado, mas foi filmado e divulgado pelo Serviço de Incêndios Florestais da Colúmbia Britânica, uma província do Canadá, em junho deste ano. Além disso, é necessário analisar o contexto.

No momento da divulgação, o organismo esclareceu que se tratava de uma operação de ignição controlada. Posteriormente, o próprio Governo canadiano divulgou, através da emissora pública, imagens de queimadas controladas para combater os fogos que assolam o país. Na publicação, pode ler-se que este tipo de operações “visam retardar o crescimento dos incêndios, removendo a vegetação”.

Desta forma, ao remover a vegetação no terreno, reduz-se a matéria que pode servir de combustível para o fogo. Em Portugal, por exemplo, são utilizadas as queimas e queimadas controladas, sendo exigida uma autorização para que sejam levadas a cabo.

As publicações nas quais este vídeo tem sido partilhado sem contexto apresentam, porém, uma visão negacionista das alterações climáticas.

No entanto, elementos do Governo canadiano, responsáveis políticos a nível mundial e especialistas ambientais têm sido perentórios em afirmar que o aquecimento global é uma das principais causas da vaga de fogos florestais que têm assolado o país.

Conclusão

O vídeo é real, não é manipulado, mas está a ser partilhado sem o devido contexto e inserido em publicações que tentam, sem sustentação, provar que as mudanças climáticas não existem. Não se trata de um helicóptero a tentar provocar um incêndio florestal, mas de ignições controladas, uma técnica de combate e prevenção a fogos florestais.

