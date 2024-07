O vídeo já tem mais de um ano mas voltou a circular novamente na altura em que Kamala Harris concorre à nomeação do Partido Democrata para as eleições presidenciais. Na imagem que está a ser partilhada de forma recorrente nas redes sociais, a vice-presidente dos EUA surge com um discurso desconexo.

”Hoje é hoje. E ontem foi hoje ontem. Amanhã será hoje amanhã. Portanto, viva o hoje para que o futuro hoje seja como o passado hoje, como é amanhã.” A frase que se ouve parece ser proferida por Kamala Harris, mas trata-se de um vídeo que foi alterado.

Em abril do ano passado, a vice-presidente dos EUA discursou na Howard University, num comício que juntou organizações de defesa dos direitos reprodutivos, depois de ter sido anunciada a sua recandidatura e de Joe Biden à Casa Branca (esta semana Biden desistiu). Na altura, o país assistia à batalha legal a propósito da abolição da pílula abortiva — que acabou em junho passado, com o Supremo a manter a legalidade do medicamento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No discurso original que está disponível em vídeo (Kamala começa a falar aos 57 minutos), mas também está transcrito na página oficial da Casa Branca, a vice presidente surge com a mesma roupa e no mesmo contexto das imagens que circulam nas redes sociais, mas não diz nunca a frase que se ouve no vídeo partilhado por alguns utilizadores.

A dada altura, quando se refere à recandidatura, diz que “é muito importante para nós — como ouviram de muitos líderes incríveis –, a cada momento, e certamente neste, ver o momento em que existimos e estamos presentes e poder contextualizá-lo, para percebermos onde existimos na história e no momento e para relacioná-lo não só com o passado, mas com o futuro”.

Conclusão

Num evento em que participou a 25 de abril de 2023, um comício após o anúncio da recandidatura Biden/Kamala à Casa Branca, a vice-presidente dos EUA não fez um discurso desconexo, onde repete de forma atabalhoada as palavras “hoje”, “ontem”, “amanhã”. O vídeo que circula nas redes foi alterado e no original é possível verificar isso mesmo. A frase que é atribuída a Kamala Harris não foi proferida pela vice-presidente dos EUA.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.