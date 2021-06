O cenário parece devastador. Um homem, aparentemente ferido, com cicatrizes na cara, sangue espalhado pelo rosto e pelas mãos e pó no cabelo e na roupa posa para a fotografia. Mas mais surpreendente é o facto de, apesar de estar num estado tão mal tratado, segurar sorridente um livro de banda desenhada e estar acompanhado por uma criança, que sorri para a câmara.

Segundo este utilizador do Facebook, que está longe de ser o único — a imagem foi partilhada nos mais variados grupos e por perfis de utilizadores estrangeiros –, há uma explicação para isto: o homem em causa será um pai que “vende livrinhos de banda desenhada para sustentar a sua filha” e que, por ser motorista da Uber, terá sido “espancado por três taxistas”.

O post contém ainda uma promessa: se a fotografia conseguir 50 mil partilhas, a Renault irá mesmo doar um carro, modelo Dacia Logan, “para que ele possa continuar o seu trabalho”. O apelo por essa “ajuda” parece estar a surtir efeito: só neste post encontram-se já mais de 1300 partilhas, mas há outros que, usando a mesma imagem, somam mais de três mil ou cinco mil. Contudo, basta olhar com alguma atenção para perceber que na fotografia surge, não um motorista da Uber anónimo, mas antes uma figura bem conhecida do público, principalmente do universo Marvel.

Numa pesquisa pela origem da imagem usada neste post, rapidamente se descobre de onde ela apareceu. A fotografia foi partilhada pela primeira vez no Twitter do ator Hugh Jackman — e é ele que aparece na imagem, acompanhado da atriz Dafne Keen.

Então e o sangue, as feridas, o pó? Faz tudo parte da caracterização de Hugh Jackman para um filme que estreeou em março de 2017, mês em que publicou a fotografia nas redes sociais fazendo um elogio à “imensamente talentosa” Dafne. Na mesma pesquisa pela origem da fotografia, verifica-se que a imagem é sempre usada em artigos sobre o mesmo filme.

https://mobile.twitter.com/RealHughJackman/status/840324934253576193

Trata-se do filme Logan — em Portugal, Logan – The Wolverine –, que segue Wolverine, o já conhecido herói da Marvel que tem sido interpretado por Hugh Jackman.

O filme é o terceiro da triologia Wolverine, tendo as duas primeiras partes da história estreado em 2009 e 2013, sempre com Hugh Jackman no papel principal. Desta vez, Logan — o nome que a personagem usa para esconder a sua identidade de super herói — aparece num futuro alternativo em que protege a jovem mutante Laura, interpretada pela atriz que aparece ao lado de Jackman na fotografia, de um vilão.

Uma coisa é certa: do enredo da Marvel não fazem parte motoristas de Uber nem de táxi.

CONCLUSÃO

Esta publicação é falsa. Basta procurar nas publicações de Hugh Jackman no Twitter ou em artigos sobre o filme Logan — The Wolverine para se constatar que a fotografia é de dois atores a promover esse mesmo filme e não de um qualquer motorista da Uber anónimo, embora o post esteja a enganar muitos utilizadores, atendendo ao número de partilhas que está a conseguir somar.

