A imunização contra a Covid-19 na Argentina começou com a aplicação de duas doses da vacina Sputnik V no mesmo homem em braços diferentes — é isso que alega um post partilhado nas redes sociais em Portugal que reproduz duas fotografias que supostamente mostram um indivíduo a receber a vacina duas vezes na mesma ocasião. As imagens têm sido também partilhadas por utilizadores na Argentina, Brasil e Espanha, sempre acompanhadas por uma legenda que sugere que uma pessoa foi vacinada duas vezes. Nalgumas publicações, refere-se que a vacina utilizada foi a chinesa CoronaVac, quando a vacinação arrancou com a russa Sputnik V.

A primeira fase da imunização contra a Covid-19 arrancou na Argentina no passado dia 29 de dezembro, com a vacinação dos profissionais de saúde. O primeiro lote de vacinas Sputnik V (300 mil doses de um total de 25 milhões) chegou ao país na semana do Natal, com a Argentina a tornar-se no primeiro país a usar a vacina desenvolvida pela Rússia na população. A vacinação irá continuar ao longo deste mês de janeiro e em fevereiro, estando prevista a chegada de mais 20 milhões de doses que serão usadas em profissionais de saúde e nas forças de segurança, explicou na altura o G1. O governo espera conseguir vacinar toda a população até ao outono.

A campanha de imunização foi lançada no Hospital Regional Dr. Enrique Vera Barros, na cidade de La Rioja, no norte do país, e contou com a presença da vice-governadora da região, Florencia López. A primeira pessoa a ser vacinada foi o presidente do Comité de Crise do hospital, Rafael Fernandéz, o homem vestido de amarelo que surge nas fotografias divulgadas nas redes sociais.

La vicegob @Florelop inició el Plan Estratégico de Vacunación contra #COVID19 en el ???? Enrique Vera Barros. El dr. Rafael Fernández, pdte. del Comité de Crisis, fue el 1° en recibir la vacuna Sputnik V ???? para continuar con el personal d Salud.#ArgentinaUnida@lconectadas pic.twitter.com/0hx6FNeRfE — Legislatura La Rioja (@LegislaturaLR) December 29, 2020

Estas foram captadas pelo gabinete de comunicação do governo de La Rioja e partilhadas por este e pelo ministro da Saúde da região, Juan Carlos Vergara. Em resposta aos comentários dos utilizadores, o governo lamentou no Twitter que num “dia tão importante para os argentinos” se especulasse sobre a vacinação. “Para evitar afirmações erradas, explico que uma das fotografias foi tirada apenas os meios de comunicação para assim libertar o local como exigem os protocolos.” Após esse momento, ficou apenas um único fotógrafo no local, responsável por acompanhar o resto da vacinação.

Que lástima que un día tan importante para los argentinos se especule sobre la vacunación de un agente de Salud. Para evitar afirmaciones erróneas le explico que una de las fotos sólo fue para los medios y así poder descongestionar el lugar como los protocolos lo exigen. — Legislatura La Rioja (@LegislaturaLR) December 29, 2020

A maioria dos utilizadores não ficou satisfeita com os esclarecimentos do governo de La Rioja, acusando as autoridades de não terem mantido o distanciamento necessário, de terem montado um “circo” e até de terem utilizado um ator para encenar a vacinação, o que não é verdade.

O momento da imunização de Rafael Fernandéz foi captado em vídeo pelo Hospital Regional Dr. Enrique Vera Barros e partilhado no Facebook. Este mostra o preciso momento em que o presidente do Comité de Crise recebeu a vacina e é possível ver a agulha a entrar na pele do seu braço direito, o que significa que a fotografia encenada pelo gabinete de comunicação é a primeira do post, na qual Fernandéz e um enfermeiro aparecem junto a um grupo de responsáveis, entre eles Florencia López. Segundo fontes ouvidas pelo jornal argentino La Nácion, o objetivo desta fotografia foi precisamente incluir a vice-governadora e outros funcionários que estavam presentes.

A encenação foi filmada pelo jornalista Stefano Tete Vigna, que acompanhou o início da campanha, e publicada por este na sua conta no Twitter.

#Ahora #LaRioja En el Hospital de Vera Barros también comenzaron con la vacunación. En está ocasión fue vacunado el Dr. Rafael Fernández emcargado del Comite de Crisis Sanitaria del hospital pic.twitter.com/OUAUo8UvHI — Stefano Tete Vigna (@TeteVigna) December 29, 2020

A história das duas vacinações foi desmentida pelo próprio Rafael Fernandéz. Numa publicação do Facebook, que já não se encontra disponível mas que é citada por vários jornais argentinos e reproduzida pelo espanhol Maldita, o médico esclareceu que não foi vacinado duas vezes. “Havia um aglomerado importante de pessoas que queriam participar nesta primeira vacinação e para maior comodidade da imprensa decidiu-se mudar de lugar e de braço. (…) Não sejam maliciosos nas interpretações”, apelou. Contactado pelo jornal argentino La Nácion, o responsável repetiu a mesma história e garantiu que só recebeu uma dose da Sputnik V. “Havia demasiada gente presente e, a pedido da imprensa, mudou de lugar. Foi isto que aconteceu”, afirmou.

Conclusão

A campanha de imunização contra a Covid-19 na Argentina não arrancou com a aplicação de duas doses da vacina na mesma pessoa. As duas fotografias que circulam nas redes sociais mostram momentos diferentes: a primeira, em que o homem surge junto a um grupo de responsáveis, trata-se de uma encenação feita para a imprensa por razões de comodidade (estava demasiada gente dentro do mesmo espaço); a segunda, mostra o momento real da vacinação. Um vídeo da imunização de Rafael Fernandéz, presidente do Comité de Crise do Hospital Regional Dr. Enrique Vera Barros, em La Roija, e o homem nas fotografias, foi disponibilizado no Facebook pelo estabelecimento hospitalar.

Assim, de acordo com a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

