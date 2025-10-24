Nas redes sociais circula um vídeo que alegadamente mostra uma idosa a ser detida por um polícia norte-americano. O crime? Ter posto um ‘gosto’ numa publicação ofensiva sobre o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. “Os EUA sendo os EUA! … A senhora é presa e enviada para quem sabe que prisão, por ‘ofender’ Trump em uma mensagem!”, lê-se num de vários comentários nas redes sociais onde o clip é partilhado.

O vídeo, que tem a marca do TikTok, foi partilhado por utilizadores de Facebook e Instagram em português, espanhol e inglês. É possível ouvir a mulher dizer: “Eu não compreendo. O que é que fiz?”. “Foi identificado que gostou de um tweet que desrespeita o Presidente dos Estados Unidos”, responde o agente. “Espere, eu gostei de uma fotografia?”, questiona a mulher. Por seu turno, o polícia responde simplesmente: “Diga isso ao juiz”.

O vídeo surge numa altura em que a administração de Donald Trump tem sido criticada por tentar limitar a liberdade de expressão. Mas será o vídeo verdadeiro e exemplo disso?

Facilmente se chega ao vídeo original, uma vez que o clip partilhado pelos utilizadores tem a marca do TikTok e do utilizador que o publicou: AniWits, com quase quatro mil seguidores e com mais de 46 mil gostos. “Somos um grupo de quatro irmãos que escrevem música e animam vídeos”, lê-se na descrição da conta.

O vídeo da detenção foi publicado no dia 2 de outubro deste ano, com a descrição “dam, avó gangster”. Logo abaixo é visível o marcador “gerado por IA” [Inteligência Artificial]. Faz parte de uma política do TikTok que permite aos utilizadores partilharem conteúdos realistas gerados com IA, mas que pede que os próprios identifiquem o seu conteúdo como tal. A própria rede social pode aplicar automaticamente esse rótulo, lê-se na sua página.

No caso da conta AniWits os vídeos surgem identificados como produzidos com recurso a Inteligência Artificial, o que não impede alguma confusão com os que se cruzam com a página. “Isto é real?”, “isto é IA?”, questionam nos comentários.

O vídeo falso da idosa a ser detida é um de muitos com origem em ferramentas de IA. Entre os mais recentes há um que mostra o reputado físico Stephen Hawking, que morreu em 2018 e sofria de uma doença que o paralisou, a descer o Monte Evereste numa cadeira de rodas; e outro que mostra um diálogo entre o ex-Presidente norte-americano Ronald Reagan, que morreu em 2004, e um grupo de homens a fazer apostas.

Conclusão

O vídeo da idosa a ser detida por uma agente norte-americano foi criado através de Inteligência Artificial. Foi publicado a 2 de outubro e tem origem numa conta de TikTok que faz animações, usando o marcador da rede social para conteúdo gerado por IA.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.