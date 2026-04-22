Seria um projeto megalómano. Uma das maiores igrejas batistas (pertencente ao evangelismo cristão) no estado norte-americano do Alabama teria anunciado uma iniciativa peculiar: ergueria uma estátua gigante com cerca de 36 metros e dourada do Presidente norte-americano, Donald Trump. É o que alegam várias publicações nas redes sociais.

O monumento seria um “símbolo de gratidão pelo que Deus fez pelos Estados Unidos sob a sua liderança”, segundo alguns posts. Outros associam-no “à promoção de pautas conservadoras”, como defende a plataforma política criada por Donald Trump.

Nas publicações, vê-se a estátua dourada gigante de Donald Trump com uma bandeira norte-americana em frente. E não seria apenas a figura do Presidente norte-americano. Seria um verdadeiro projeto turístico com uma “plataforma de observação”, loja de souvenirs que venderiam “chapéus e canecas com mensagens religiosas”, havendo supostamente ainda “iluminação noturna para que a estátua possa ser vista a quilómetros de distância”.

Um pastor que seria responsável pela igreja batista do Alabama teria dito, segundo algumas publicações, que o objetivo da estátua não era “substituir a adoração a Deus”. Seria supostamente incentivar “a gratidão a Deus, o patriotismo e até uma selfie ocasional”. Existem nos posts inclusive comparações com o Cristo Redentor no Rio de Janeiro.

Certo é que o Presidente norte-americano nunca abordou o tema nas suas redes sociais, algo que seria inusitado se alguém lhe fizesse uma homenagem destas. Donald Trump não fez nada, porque as informações que estão a ser partilhadas nas redes sociais não têm qualquer fundamento verídico.

Nenhuma igreja batista do Alabama anunciou verdadeiramente um projeto destes. Não há qualquer informação oficial ou fiável seja em fontes oficiais, seja nos órgãos de comunicação social daquele estado norte-americano que aponte que alguma instituição religiosa tenha alguma vez feito um anúncio destes.

As informações começaram a surgir em redes sociais como o X ou o Reddit, mas publicadas em contas paródia ou que partilham memes. Aliás, no X, existe mesmo uma nota em publicações do género em inglês a assegurar que é uma “sátira” e que “nenhuma estátua está a ser planeada”.

BAPTIST IDOLATRY The largest Baptist church in Alabama has announced plans to build a 120-foot statue of President Trump on its campus as a "token of appreciation for what God has done for the United States under his leadership." Church leaders say the monument will overlook… pic.twitter.com/wHAGFvpYMi — ☩ ???????????? ☩ (@SecretFire79) March 7, 2026

A imagem que está a ser partilhada nas redes sociais — e que seria a prova da estátua de Donald Trump — também não é verdadeira. Foi gerada com um elevado grau de probabilidade com o recurso a Inteligência Artificial, como mostram os detetores daquela tecnologia.

Conclusão

Não existe nenhuma igreja batista no Alabama que vá construir um projeto de turismo religioso em redor de uma gigante estátua dourada de Donald Trump. Não existe qualquer informação oficial que o confirme. Estas informações começaram a circular nas redes sociais em contas que partilham conteúdo satírico, tendo sido usada uma imagem gerada através de Inteligência Artificial para o efeito.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.