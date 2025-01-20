Tanto no Facebook como no Instagram está a ser partilhada a alegada mugshot de Luigi Mangione, o suspeito da morte do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson. “As mulheres estão a enlouquecer com a fotografia de Luigi Mangione”, lê-se na descrição de um post datado de 24 de dezembro.

Alega-se mesmo que, no dia em que o jovem de 26 anos foi presente em tribunal e se declarou inocente, “não tinha família presente na sala de audiências, mas cerca de “24 mulheres esperaram ao frio por lugares públicos na sala de audiências para o apoiar”.

Noutra publicação no Instagram, é antecipado, tendo em conta o aspeto físico de Mangione, que este vai ter “um contrato de modelo no final de tudo isto”.

Mas esta suposta imagem de Mangione partilhada nas redes sociais não é uma fotografia real do jovem. Surgiu pela primeira vez online a 11 de dezembro, publicada por uma conta do Instagram com o nome de utilizador “Luigi Mangione edits”.

É este utilizador que, apesar de não ter identificado imediatamente este conteúdo como gerado por Inteligência Artificial (AI, na sigla em inglês), afirmou em vários comentários da própria publicação que a imagem foi gerada digitalmente. Em declarações à Reuters, que o questionou diretamente, o proprietário da conta de Instagram admitiu que “a imagem é 100% gerada por AI“. “Sinceramente, não fazia ideia de que [a imagem] iria explodir desta forma”, confessou ainda, revelando que utilizou os programas Midjourney, Picsi e Prequel para a criar.

A TrueMedia.org, uma plataforma online dedicada à deteção de imagens e vídeos deepfake, também descobriu que havia “provas substanciais de manipulação“.

Além disso, a Reuters também contactou o vice-comissário de informação pública do Departamento de Polícia de Nova Iorque (NYPD), que assegurou que o departamento não divulga fotografias de detenções, a não ser que estejam a tentar localizar o indivíduo em causa. Ou seja, em Nova Iorque, onde Mangione está detido, por ter sido lá que praticou o crime, não foi publicada uma mugshot do suspeito.

No entanto, antes disso, o Departamento de Correções da Pensilvânia divulgou a fotografia da detenção de Luigi Mangione, quando este foi localizado neste estado norte-americano. Foi acusado e detido sem fiança, após uma breve audiência em tribunal e, de seguida, transferido para Nova Iorque para enfrentar acusações relacionadas com a morte de Thompson.

Getty Images

Desde a sua detenção que Mangione tem sido visto como um herói e uma celebridade, principalmente dentro de diversas comunidades online, muitas delas que se tornaram autênticas páginas de fãs do jovem que está detido. Apesar de ser o principal suspeito do assassinato de um responsável farmacêutico, muitos colocam-no na posição de ativista pela redução dos custos dos cuidados de saúde nos EUA e contra as recusas de cobertura por parte das companhias de seguros norte-americanas.

Depois de se ter declarado inocente, Mangione e a sua equipa legal abrem as portas ao julgamento por homicídio que se espera tornar-se num dos casos judiciais mais mediáticos das últimas décadas.

Conclusão

Chegando ao final desta análise, conclui-se que uma imagem de Luigi Mangione, o supeito de matar o CEO de uma das maior seguradoras de saúde dos EUA, que está a ser partilhada nas redes sociais desde 11 de dezembro, foi criada através de Inteligência Artificial. Foi o próprio autor do conteúdo que admitiu a manipulação digital.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.