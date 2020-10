Uma publicação no Facebook, com data de 14 de outubro e desde então largamente partilhada na rede social, mostra uma imagem de um encontro entre o primeiro-ministro, António Costa, e a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, em São Bento. Na imagem, a líder dos bloquista surge de perna cruzada, aparentemente vestida com o que parece ser uma minissaia ou um vestido muito curto.

A imagem foi assinalada como potencialmente falsa e, de facto, assim se verifica.

A olho nu, a imagem de Catarina Martins e Antónia Costa aparenta ser uma fotomontagem. Basta uma pesquisa rápida na Internet para tirar quaisquer dúvidas e chegar à verdade.

A foto verdadeira foi tirada por um fotógrafo da Agência Lusa e, desde 2017, tem sido amplamente utilizada na imprensa portuguesa para ilustrar vários artigos sobre política nacional relacionados com o Governo e o Bloco de Esquerda, bem como encontros dos respetivos líderes.

Na imagem real, é visível que Catarina Martins está, neste encontro com António Costa, vestida com umas calças de cor azul, como se pode ver neste artigo publicado recentemente no Jornal de Negócios ou num outro, de 2019, do Sapo24.

Conclusão:

Falso. A imagem do encontro entre António Costa e Catarina Martins é real mas foi alvo de uma montagem que modificou a roupa que a coordenadora do Bloco de Esquerda veste, trocando digitalmente umas calças escuras por um vestido curto.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.