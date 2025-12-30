No Facebook, é ampliada uma “notícia triste vinda de Paris”. “O Museu do Louvre, o templo da arte mundial, sofreu um acidente que é o pesadelo de qualquer curador: água onde não deveria ter”, descreve-se na publicação de 10 de dezembro.

Explica-se que, “devido às fortes chuvas recentes (ou falha estrutural), uma infiltração atingiu uma das reservas técnicas do museu. O resultado? Centenas de livros raros e documentos históricos foram danificados pela água”. A prova dos estragos surge no post na forma de uma imagem que mostra livros e outras folhas com aspeto antigo encharcadas no chão do museu francês. É verdade que, no final de novembro, várias obras de arte e documentos antigos do Museu do Louvre, em Paris, ficaram danificados na sequência de uma inundação na biblioteca de antiguidades egípcias provocada pelo rompimento de um cano. O incidente só foi tornado público alguns dias depois pela publicação ‘online’ especializada La Tribune de l’Art. No entanto, a imagem que circula nas redes sociais, e que surge na publicação em análise, não mostra o cenário de danos materiais no museu. Foi criada através de Inteligência Artificial, tal como se comprova no site Hive Moderation, que deteta a probabilidade de um conteúdo ter sido manipulado digitalmente. No ranking de probabilidade da criação de Inteligência Artifical, surge o Grok, o chatbot da empresa de inteligência artificial xAI de Elon Musk. Uma pesquisa inversa pela mesma imagem apresenta resultados para imagens em que a marca de água da criação do Grok é inclusivamente visível.

Conclusão

Em suma, a imagem que circula nas redes sociais de uma sala do Museu do Louvre inundada não é verdadeira. Trata-se de um conteúdo produzido através de Inteligência Artificial, mais concretamente através do Grok, o chatbot da rede social X, ambos detidos por Elon Musk.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.