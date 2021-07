A fotografia começou a circular há dias, primeiro entre contas do WhatsApp e, logo a seguir, no Facebook. Apesar de ser uma imagem de baixa qualidade, percebe-se que um homem, sentado numa scooter elétrica concebida para pessoas com mobilidade reduzida, está em cima do tabuleiro da Ponte 25 de Abril — onde, de resto, aquele veículo não está autorizado a circular. Dois agentes da PSP desviam o trânsito. Situação real ou manipulação de imagem?

A dúvida foi partilhada por muitos dos que foram confrontados com aquela imagem nos últimos dias. A scooter elétrica aparenta estar em contramão, na faixa da direita do tabuleiro da ponte, no sentido Almada-Lisboa. Um dos agentes mantém-se na mota, desviando o trânsito para as faixas do meio e da esquerda, e o outro agente da PSP está fora da sua mota e parece dirigir-se ao utilizador da scooter para pessoas com mobilidade reduzida.

O Observador questionou a PSP sobre esta imagem para tentar perceber, antes de mais, se estávamos perante uma imagem verídica. A PSP confirma que sim: “A imagem em causa retrata uma situação detetada no dia 8 de julho, cerca das 18h40, por dois Polícias da Divisão de Trânsito que se encontravam de serviço no posto policial da Ponte 25 de Abril”, refere fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa.

A mesma fonte explica o contexto que explica aquela imagem viral. “Constatando que, no sentido sul-norte da ponte, circulava um dispositivo de circulação elétrico para pessoas com mobilidade reduzida, foram de imediato adotadas medidas de segurança adequadas a proteger o seu utilizador e condutores em circulação no local”, refere a PSP nos mesmos esclarecimentos enviados ao Observador.

A PSP destaca que a identificação daquele caso foi facilitada pelo sistema de “monitorização permanente da circulação na ponte desenvolvida pela Polícia de Segurança Pública”, que permitiu “identificar, intervir e resolver o problema, garantindo a segurança de todos”.

Acompanhado pelos elementos da PSP, o homem acabou por ser “retirado da ponte” sem que fosse registado “qualquer incidente ou perturbação na circulação rodoviária”. Já em segurança, explicou aos elementos da PSP que “ficou confuso e desorientado” e que, “quando deu por si”, já se encontrava numa zona em que não podia estar a circular. Acabou, depois, por ser identificado.

Conclusão

A imagem é real. O caso aconteceu no final da semana passada e a fotografia que registou o momento em que um homem atravessa a Ponte 25 de Abril numa scooter para pessoas mobilidade reduzida tornou-se viral. PSP confirmou a situação que envolveu dois agentes. O homem disse ter ficado “confuso e desorientado” e não se apercebeu de que estava numa zona interdita para aquele tipo de veículos.

