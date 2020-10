Uma imagem publicada no Facebook a 27 de setembro e amplamente partilhada naquela rede social mostra o Papa Francisco a fumar junto ao antigo Presidente da Bolívia, Evo Morales. Será a foto verdadeira ou é mais uma das muitas fotomontagens que abundam no Facebook?

A resposta certa é a segunda opção. Trata-se, aliás, de uma fotomontagem dupla. Não só o Sumo Pontífice não está a fumar na fotografia original como Evo Morales não faz parte da mesma foto, tendo sido acrescentado à posteriori.

Assim, a foto original foi registada a 11 de dezembro de 2013 pelo fotógrafo Vincenzo Pinto para a Agência France Presse e mostra o Papa Francisco a enviar um beijo aos fiéis que por ele esperavam na Praça de São Pedro, no Vaticano. A imagem tem sido, desde então, utilizada para ilustrar vários artigos e notícias sobre o líder da Igreja Católica em vários órgãos de comunicação mundiais.

Já o rosto de Evo Morales inserido na imagem partilhada no Facebook foi retirado de uma foto em que o ex-presidente boliviano exibe uma folha de coca. Captada pelo repórter Juan Karita, da AP, mostra o homem que governou a Bolívia entre 2006 e 2019 durante uma manifestação de cultivadores da planta, em janeiro de 2013, na cidade boliviana de Cochabamba.

Conclusão:

Falso. A imagem que mostra o Papa Francisco a fumar junto ao antigo Presidente da Bolívia Evo Morales não é mais do que uma fotomontagem que altera digitalmente uma foto do Sumo Pontífice a enviar um beijo aos fiéis em 2013 no Vaticano, ao mesmo tempo que acrescenta o rosto de uma outro foto do ex-governante boliviano captada no mesmo ano em Cochabamba, na Bolívia.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

