Wayne Rooney é uma figura incontornável do futebol inglês e a forma como envelheceu desperta conversas nas redes sociais. Recentemente, o agora treinador do Argyle Plymouth, equipa inglesa do EFL Championship, esteve na bancada de Old Trafford, o mítico estádio do Manchester United, que foi a sua casa durante a maior parte da sua carreira.

Durante uma partida contra o Tottenham, a transmissão da Sky News mostrou o antigo jogador de futebol sentado nas bancadas do estádio. Pelo Instagram e pelo Threads, várias páginas partilharam a foto, mas com uma alteração: o homem que aparece é mais velho e aparenta ter uma constituição diferente da de Rooney. “Apenas respostas erradas”, “Wayne Rooney preocupa os fãs com aparência angustiante”, “É um ano mais novo do que Cristiano Ronaldo”, lê-se nas partilhas. Contudo, é uma fotomontagem. Não se trata da imagem que foi exibida pelo canal. Alguns internautas responderam mesmo aos posts com a imagem verdadeira e a recomendação: “Não partilhem notícias falsas.”

Conclusão

A aparência de Wayne Rooney, antigo jogador de futebol inglês, foi tema nas redes sociais depois do agora treinador do Argyle Plymouth ter comparecido ao jogo que opôs o Manchester United ao Tottenham. A imagem original foi divulgada pela Sky Sports, mas a fotografia partilhada de forma viral em redes sociais como o Instagram e o Threads é uma fotomontagem.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é: PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.