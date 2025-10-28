Uma fotografia amplamente partilhada nas redes sociais alega mostrar o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a comer esparguete enquanto o Rei Carlos III discursava durante o banquete de Estado no Castelo de Windsor, a 17 de setembro de 2025.

A gaffe, que teria quebrado o protocolo e provocado uma reação de choque por parte do monarca britânico, teria acontecido durante o jantar realizado no âmbito da visita oficial do Presidente e da primeira-dama dos Estados Unidos ao Reino Unido.

Mas, será que a imagem é mesmo real?

Uma análise mais atenta revela que os traços faciais de Trump na imagem viral estão visivelmente distorcidos em comparação com os restantes convidados — um indício típico de manipulação digital. Quando submetida à ferramenta Fake Image Detector, a imagem foi identificada como gerada ou alterada por computador.

Mas nem era preciso ir tão longe. Uma rápida pesquisa mostra-nos que vários meios de comunicação tiveram acesso ao menu completo servido naquela noite: panna cotta de agrião de Hampshire com bolinhos de parmesão e salada de ovos de codorniz, ballotine de frango orgânico de Norfolk envolto em courgettes com molho de tomilho e segurelha e, ainda, uma “bomba” de gelado de baunilha com um interior de sorvete de framboesa kentish e ameixas victoria escalfadas. Ou seja, esparguete não fazia parte do menu.

Mais ainda: num vídeo publicado no canal oficial da Família Real Britânica, com o título “Trump’s Historic State Banquet at Windsor with King Charles“, é possível ver os discursos completos de Carlos III e Donald Trump durante o banquete. No momento dos discursos, a refeição ainda não foi servida, como é possível ver na imagem abaixo.

O frame usado para a imagem manipulada que agora circula nas redes sociais deverá ter sido tirado por volta dos 24 minutos e 59 segundos do vídeo. A expressão do Rei Carlos III é a mesma, mas, como é possível confirmar, Trump está apenas a ouvir o discurso e não a comer.

Conclusão

A imagem que mostra Donald Trump a comer esparguete enquanto o Rei Carlos III discursa no banquete de Estado em Windsor é falsa. Vários fatores, como o menu servido no banquete, o vídeo completo do discurso e o veredito da ferramenta Fake Image Detector, comprovam que a imagem foi manipulada digitalmente e não reflete o que aconteceu no evento oficial de 17 de setembro de 2025.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.