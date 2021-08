Publicação procura mostrar grande adesão dos franceses às manifestações contra as medidas restritivas impostas para combater a Covid-19, mas está bem longe de ter sido capturada sequer durante a pandemia. Na imagem é possível ver milhares de franceses, na famosa avenida dos Champs-Élysées. Mas estariam a manifestar-se contra as medidas restritivas? Não.

A imagem foi registada em 2018, num momento de grande euforia para os franceses depois da vitória frente à Croácia, por 4-2, na final do Campeonato do Mundo de 2018, conseguida no Estádio Luzhniki, em Moscovo.

Depois de, em 2016, os franceses terem visto o título de campeão da Europa fugir-lhes, em casa, para Portugal, dois anos depois conquistaram o título de campeões do mundo e foram rápidos a encher as ruas da capital das cores da bandeira e a celebrar de forma eufórica — ainda que no final da noite tenham sido os distúrbios a manchar a festa.

A imagem partilhada agora para sugerir que se trata de uma manifestação contra as medidas impostas para controlar a Covid-19 mais não é que uma fotografia tirada a 15 de julho de 2018 nesses festejos por um fotojornalista da agência de notícias France Press.

A imagem foi usada em várias fotogalerias à data e começou novamente a ser partilhada agora para criar a falsa realidade de milhares de franceses nas ruas contra as restrições, mas não foi capturada sequer nesta época pandémica.

Ainda assim, há registos recentes — já depois da publicação em análise ter sido feita — de manifestações em vários países na Europa, entre eles França, onde os cidadãos saíram às ruas para protestar contra a imposição do certificado digital de vacinação para aceder a uma série de serviços e áreas da sociedade, dos cafés aos eventos culturais, passando pelas universidades.

Basta olhar para as imagens das manifestações do último fim de semana para se perceber a clara diferença entre o número real de manifestantes registado no fim de semana e aquele que a publicação quer dar a entender, registado nos festejos da conquista do Mundial de futebol de 2018. Há que destacar, no entanto, que a 18 de julho, quando a publicação foi feita, não havia ainda registo destas manifestações recentes, que decorrem da entrada em vigor do certificado de vacinação no país.

Conclusão

Existem, de facto, registos de manifestações recentes em vários países na Europa, incluindo França, contra as restrições impostas para controlar a Covid-19 ou, mais recentemente, contra a imposição do certificado digital de vacinação para aceder a vários serviços. Mas a imagem partilhada nada tem a ver com a pandemia. Foi capturada em julho de 2018, por um fotojornalista da agência de notícias francesa France Press, quando o país festejava a conquista do Mundial de 2018 frente à Croácia. É, assim, falso que as pessoas que se veem na imagem a preencher a avenida dos Champs-Élysées ali estivessem em manifestação contra restrições que derivam da Covid-19.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.