Publicações que circulam no Facebook estão a partilhar um vídeo que alega mostrar o momento que pilotos norte-americanos são detidos por se recusarem a transportar armas para Israel. “Pilotos militares americanos recusaram-se a pilotar aviões carregados de armas para denunciar o genocídio cometido na Palestina. Foram presos imediatamente!”, lê-se nas publicações.

No vídeo em causa, um homem e uma mulher que envergam um uniforme militar são detidos e algemados por agentes da polícia. A mulher detida grita de forma insistente a frase: “São cúmplices do genocídio”. As detenções ocorrem num corredor onde estão bandeiras norte-americanas, dando a ideia de que foram levadas a cabo num edifício público. “Os terroristas de Israel estão a cometer um genocídio e a Câmara dos Representantes e o Senado são cúmplices. Estão a financiar as bombas que estão a dilacerar as crianças”, grita a militar detida, pedindo do governo dos EUA que tenha “vergonha”. “Parem as bombas”, pede insistentemente, já algemada.

Nas publicações, o tom é de apoio aos alegados militares detidos. “Esta é a América que nós sonhamos, que nós gostamos, que nós admiramos cegamente e acreditamos ser a melhor democracia do mundo e que tentam impor o seu modelo de atitude e comportamento a outros países culturalmente diferentes! É esta a América que quando você não obedece a vontade deles logo você é anti-democrático ou Comunista”, pode ler-se.

Os EUA são o maior aliado de Israel e também o maior fornecedor e doador de material militar ao estado judaico. No dia 7 de outubro de 2025, em que se assinalaram dois anos do ataque do Hamas, um relatório, citado pela Lusa, adiantou que os EUA deram já 21.700 milhões de dólares (cerca de 18,6 mil milhões de euros) em ajuda militar a Israel desde outubro de 2023. A ajuda foi aprovada pelas administrações do democrata Joe Biden e do republicano Donald Trump.

A ajuda norte-americana tem sido essencial para as operações das Forças de Defesa de Israel e da Polícia de Israel em Gaza. As armas fornecidas pelos Estados Unidos incluem aviões de combate, helicópteros, mísseis, bombas e sistemas de orientação avançada.

No entanto, os militares que surgem no vídeo não foram detidos por se recusarem a transportar armas para Israel. Na verdade, os dois militares já retirados do Exército dos Estados Unidos Anthony Aguilar e Josephine Guilbeau foram detidos por terem interrompido uma audiência do Comité de Relações Exteriores do Senado. No interior da sala, acusaram os senadores de “serem cúmplices do genocídio de Israel em Gaza”, acusação que repetiram quando foram detidos.

É a própria Josephine Guilbeau (ex-agente dos serviços de informações do Exército dos EUA) a explicar, já detida, o que aconteceu. “Estamos a ser detidos por interromper uma audiência [do Comité] das Relações Exteriores porque os EUA são cúmplices no genocídio”, diz Guilbeau. “Cada norte-americano tem de perceber que está a pagar por um genocídio”, diz, por sua vez, Anthony Aguilar, um ex-oficial das Forças Especiais.

Na Comissão da audiência do Comité das Relações Exteriores do Senado, realizada a 3 de setembro, é possível perceber que, ao minuto 44, Josephine Guilbeau interrompe a sessão acusando o Congresso de ser cúmplice do “genocídio” em Gaza.

Nenhum dos dois ex-militares foi piloto nem trabalhou na Força Aérea ao longo da carreira. Guilbeau retirou-se das Forças Armadas em 2023 e Anthony Aguilar em 2025.

Conclusão

As imagens partilhadas no Facebook não mostram dois pilotos dos EUA a serem detidos por se recusarem a transportar armas para Israel. Na verdade, o vídeo retrata a detenção de dois militares. Anthony Aguilar e Josephine Guilbeau interromperam uma audiência do Comité de Relações Exteriores do Senado, em Washington DC, para protestarem contra o que consideram ser a cumplicidade dos EUA no “genocídio” na Faixa de Gaza.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.