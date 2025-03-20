Desde o início do mês que circula nas redes sociais a teoria de que Andrew Tate, figura da Internet e um autodenominado misógino, e o seu irmão, Tristan, estão em negociações com a Netflix para produzir uma série biográfica. Os irmãos Tate foram detidos em 2022 na Roménia sob a acusação de tráfico de seres humanos e formação de grupo de crime organizado. Andrew também enfrenta uma acusação de violação. Com dupla nacionalidade, americana e britânica, ambos são ainda alvo de uma investigação de violação e tráfico de seres humanos em Inglaterra. Negam todas as alegações.

Várias publicações, no Instagram e no Facebook, avançam que a série na plataforma de streaming vai acontecer. A fonte da informação, consta nesses posts, seria o jornal LA Times. “#BREAKING LA Times: Andrew e Tristan Tate estão em conversações avançadas com a Netflix para uma série baseada nas suas vidas e negócios, não confirmado. As fontes dizem que o acordo está ‘quase finalizado’, mas ainda não foi assinado, o que representa um enorme potencial para os irmãos Tate”, lê-se numa das publicações. Vídeos no TikTok e nos Reels do Instagram são narrados com a mesma informação.

Mas será verdade?

Na verdade, não há nenhuma notícia no jornal norte-americano em questão, o LA Times, sobre a suposta série. O que, sendo verídica a notícia seria estranho, pois o meio reporta frequentemente sobre Andrew Tate — como é visível aqui e aqui. Além disso, a diretora de comunicação sénior do Los Angeles Times, Alison Farias, confirmou por e-mail ao site Snopes que a publicação nunca publicou qualquer reportagem sobre essa matéria.

Mas partamos do princípio de que quem divulgou a informação nas redes cometeu um lapso ao citar o jornal. O que é certo é que nenhum órgão de comunicação social credível reportou essa informação sobre a alegada série.

Também nenhuma das partes, os irmãos Tate ou a plataforma de streaming, a Netflix, se pronunciou sobre o tema. Contactada pelo Observador, a agência de comunicação da Netflix em Portugal não quis comentar.

Por isso, não há provas que permitam confirmar o rumor sobre um alegado negócio dos Tates com a Netflix.

Andrew e Tristan Tate, os polémicos influenciadores das redes sociais, estão a ser acusados de violação, tráfico de menores e branqueamento de capitais. Andrew, um antigo kickboxer, tornou-se um dos influenciadores de maior sucesso nas redes sociais entre jovens, com milhões de seguidores. Tate foi banido de várias aplicações, entre elas Facebook, YouTube e TikTok, por promover um discurso de ódio e por fazer comentários misóginos. Anteriormente, ofereceu cursos online pagos destinados a jovens que procuram ganhar dinheiro.

Conclusão

O jornal LA Times, que é citado nas publicações como fonte da informação, não publicou qualquer artigo que desse conta de que os irmãos Tate se preparam para filmar uma série documental autobiográfica que seria transmitida na plataforma de streaming Netflix. Além disso, não há nada credível que permita confirmar o rumor sobre um alegado negócio dos Tates para a produção da série.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.