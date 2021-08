Está a ser partilhada nas redes sociais uma alegada notícia que refere que a cantora brasileira Ivete Sangalo pôs um ponto final na união de mais de dez anos com o nutricionista Daniel Cady e assumiu um relacionamento com outra mulher.

A suposta informação foi divulgada por vários sites brasileiros, como o A Notícias, TV Foco ou News e Bem Estar, que publicaram textos semelhantes, com títulos idênticos: “Ivete Sangalo joga casamento de dez anos pro alto e assume relação lésbica: ‘Não dava pra esconder’.” O primeiro, publicado a 28 de julho de 2021, teve mais de 1,1 mil partilhas no Facebook, refere a Agência Lupa, que analisou a notícia. Foi entretanto apagado.

Os três textos citam a mesma fonte: uma conversa entre Ivete Sangalo e a apresentadora Tatá Werneck no Lady Night, um talk show do canal Multishow, do grupo Globo. Durante a entrevista “descontraída”, Sangalo terá comentado pela primeira vez os boatos que a ligam à atriz e cantora Xuxa Meneghel, negando qualquer relação. “Chegou num nível, que não dava mais pra esconder o quanto aquilo me incomodava”, terá dito, admitindo que os comentários a incomodavam.

Nada nos textos do TV Foco ou do News e Bem Estar dá a entender que Sangalo terá deixado o marido para assumir a sua suposta homossexualidade. O título escolhido é, por isso, enganador e não corresponde ao que está escrito nos dois sites.

O boato da suposta relação de Ivete Sangalo e Xuxa Meneghel, amigas de longa data, é antigo e sempre terá incomodado a cantora, que o abordou na sua autobiografia, Pura Paixão, lançada em 2014. Em novembro do ano passado, Xuxa, que nunca se assumiu como homossexual, abordou a questão durante a sua participação no Lady Night, negando qualquer envolvimento: “Nunca [tivemos um relacionamento]. Muita gente acha que sim, mas não”, afirmou.

O ressurgimento da história estará relacionado com notícias que dão conta de problemas entre Ivete Sangalo e Daniel Cady, casados desde 2011. No programa Conversa com Bial, da Globo, a cantora admitiu que o confinamento provocou algumas crises e “muita discussão”, mas que o isolamento fez com que o casal “tivesse aprendido muito um sobre o outro”. “Às vezes, o bicho pega por conta dessa perceção que não tínhamos um do outro. Mas nosso interesse de ficarmos juntos é muito relevante na vida da gente”, disse, citada pela Agência Lusa.

De resto, não faltam provas no Instagram da artista de que a relação com Cady se mantém. No início desta semana, a cantora publicou uma fotografia de Cady, com quem tem três filhos, a propósito do dia do pai. “Os seus filhos têm e terão orgulho desse pai tão especial e com ideias e propósitos tão construtivos, de alma boa e coração quentinho. Viva o nosso daddy”, escreveu a cantora na rede social. A 4 de julho, no aniversário do nutricionista, Sangalo publicou uma fotografia dos dois com uma declaração de amor.

Conclusão

Vários sites brasileiros publicaram textos sobre declarações de Ivete Sangalo que desmentem o boato antigo do relacionamento com Xuxa Meneghel com títulos enganosos que nada têm a ver com o conteúdo da informação divulgada e que dizem precisamente o contrário da informação propagada (que Sangalo deixou o marido e assumiu a sua homossexualidade). Trata-se de uma estratégia para conseguir cliques e partilhas, como lembra a Agência Lupa.

A suposta relação entre as duas artistas foi desmentida por ambas em várias ocasiões. Não existe também qualquer prova de que o casamento de Ivete Sangalo tenha terminado, apesar dos problemas que a cantora confessou terem surgido durante o confinamento.

