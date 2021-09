“Sleepy Joe”, ou Joe Dorminhoco. A expressão foi cunhada por Donald Trump, quando teve o democrata como adversário nas eleições presidenciais norte-americanas em que acabou por falhar a reeleição. Agora, um vídeo publicado no Facebook sugere que Joe Biden chegou mesmo a adormecer durante um encontro com o primeiro-ministro de Israel, na Casa Branca, no final de agosto. “Chiu! Não acordem o senhor…”, escreve o autor do post. “Adormeceu! Porque não escolhem um bom lar?”, atira outra publicação.

O que está a ser partilhado nestas publicações — o Observador encontrou várias com o mesmo conteúdo — é, na verdade, um excerto de apenas 20 segundos de duração desse encontro. Biden e Naftali Bennett estão sentados, num momento em que a comunicação social pode assistir e em que são trocadas algumas palavras de circunstância entre os dois líderes. Bennet fala sobre a “amizade” que une os dois países e, durante essa intervenção, Biden tem as mãos sobre o peito, entrelaçadas, e tem o rosto descaído.

Durante a última campanha para a presidência dos Estados Unidos, Biden viu Donald Trump tentar fragilizar a sua imagem, entre outras formas, atribuindo-lhe a alcunha de “Sleepy Joe” (na verdade, atribui-lhe cerca de uma dezena de alcunhas diferentes). A estratégia não era inocente: à boleia de algumas gaffes do ex-vice-presidente norte-americano, Trump recorreu a esse termo para sugerir, repetidas vezes, que Biden sofria de algum tipo de limitações mentais e não estaria apto para as funções. A tese ganhou alguns adeptos, mas, no encontro com Naftali Bennet, não é verdade que o líder norte-americano tenha adormecido.

Isso mesmo pode ser comprovado na versão integral do vídeo, transmitido pelo canal norte-americano CSPAN. Ao minuto 12’47, e depois de uma longa intervenção, o líder israelita fala sobre o interesse que tem em que ver os dois países escreverem “um novo capítulo” nessa história comum. Durante cerca de 30 segundos, o presidente dos EUA baixa o rosto e ouve com atenção. Mas, claramente, não adormece.

Até porque, assim que Bennett termina de falar, Biden responde-lhe com a ideia de que é Barack Obama o verdadeiro merecedor do crédito pelo apoio que a administração norte-americana foi garantido a Jerusalém. Seguem-se alguns segundos de agitação enquanto os jornalistas são retirados da sala — ao mesmo tempo que disparam perguntas nunca respondidas — e o vídeo termina logo depois.

Naquele que foi o primeiro encontro entre os dois líderes — ambos no primeiro ano nas respetivas funções —, Biden reforçou a mensagem de que os Estados Unidos estão comprometidos com a segurança de Israel, por um lado, mas também a ideia de que Washington está interessada em encontrar “formas de promover a paz e a segurança entre israelitas e palestinianos”.

Joe Biden não adormeceu no primeiro encontro que teve, como presidente dos EUA, com o novo primeiro-ministro de Israel. O excerto do vídeo desse encontro, que está a ser partilhado em várias publicações distintas, foi selecionado para dar a ilusão de que Biden adormece enquanto Bennett profere algumas palavras sobre a segurança do seu país e as relações com os EUA. Mas o vídeo completo deixa claro que isso não é verdade.

