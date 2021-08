Ainda que o conflito no Afeganistão esteja a ocupar a parte mais mediática da agenda do presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, o líder norte-americano continua a ter de cumprir algumas tarefas, como reunir com primeiros-ministros de outros países. Esta semana surgiu um vídeo nas redes sociais de um encontro entre Biden e Naftali Bennet, líder do executivo israelita, em que o primeiro terá acabado por adormecer. Trata-se, no entanto, de uma publicação enganadora.

O encontro aconteceu, de facto, no passado dia 27 de agosto, durante uma visita da comitiva israelita à Casa Branca e foi amplamente noticiado. O problema é que, com uma breve pesquisa na internet sobre este encontro, rapidamente se percebe que o vídeo foi propositadamente cortado para parecer que Joe Biden estava a dormir enquanto Naftali Bennet estava a discursar, já que vários órgãos de comunicação social registaram todo o encontro.

Tal como referido pela agência Reuters que verificou a publicação considerando-a como falsa, canais como o C-SPAN acompanharam esta visita e registaram uma troca de palavras entre os dois líderes.

Já o tal momento em que Biden parece estar a dormir — na verdade baixou a cabeça já que antes estava a olhar diretamente para o primeiro-ministro de Israel — ocorreu ao minuto 12’42 mas a partir do minuto 13’14, o presidente norte-americano continua a falar. Publicações enganadoras cortam o momento em que Biden responde de forma a parecer que se manteve a dormitar e darem força à crítica que Donald Trump faz ao atual presidente dos EUA, tendo-lhe atribuído a alcunha de “sleepy Joe”.

Esta prática de disseminar vídeos em que Joe Biden parece estar a dormir não é nova. Outros fact-checkers norte-americanos, bem como a Reuters, desmentiram conteúdos semelhantes ao do vídeo original. E todos têm algo em comum: ou são enganadores ou foram alterados e, por isso, falsos.

Conclusão

Não é verdade que o presidente norte-americano Joe Biden tenha estado a dormir enquanto o primeiro-ministro israelita Naftali Bennet falava num encontro entre os dois na Casa Branca. De facto, esse encontro aconteceu no passado dia 27 de agosto mas basta consultar as imagens disponíveis para se perceber que ambos trocaram palavras nesse mesmo encontro. A agência Reuters também já desmentiu a publicação original, referindo ainda que esta não é a primeira vez que alegações semelhantes sobre o presidente dos EUA são lançadas nas redes sociais.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR