Joe Biden tomou posse no passado mês de janeiro, substituindo Donald Trump no cargo de presidente dos Estados Unidos da América. Ainda que o inquilino do número 1600 Pennsylvania Avenue, em Washington, tenha mudado, isso não quer dizer que as redes sociais estejam menos ativas a propagar informações falsas sobre esta figura.

No passado dia 16 de janeiro, surgiu uma publicação no Facebook que partilhava um alegado tweet do fundador do Fórum Económico Mundial, Klaus Schwab, que dizia o seguinte: “O Fórum Económico Mundial está a trabalhar com a administração Biden para garantir que a maior parte das pessoas sobrevivem à escassez de alimentos que se avizinha. Cidadãos que tenham os documentos de vacinação em dia vão receber pacotes de produtos proteícos à base de plantas.” Trata-se no entanto, de uma publicação falsa já desmentida por fact-checkers internacionais.

A verdade é que, ao procurar por resultados semelhantes no Twitter, através da conta oficial do fundador, Klaus Schwab, não é possível encontrar qualquer resultado credível. Essa foi a conclusão a que chegaram pelo menos dois fact-checkers internacionais que já verificaram esta publicação, o Check Your Fact e a agência Reuters. Nem mesmo utilizando a ferramenta que verifica o histórico de cada utilizador, mesmo quando as publicações são apagadas da internet (o web.archive.org), se chega a um tweet como o que é apresentado nesta publicação partilhada no Facebook. Também é importante referir que a conta que divulgou o tweet encontra-se, neste momento, suspensa.

O Fórum Económico Mundial — organização não governamental que, entre outras questões, já falou sobre uma “crise de fome sem precedentes” — garantiu à Reuters que se tratava de um tweet falso. “Foi enviado por uma conta falsa que sub representa a visão do Professor Schwab”, disse Peter Vanham, chefe das Comunicações daquele organismo. Deu ainda outra garantia: o fundador criou uma conta oficial de Twitter como resposta ao surgimento de outras contas falsas associadas ao seu nome.

Já quanto a Joe Biden, também não há nenhuma afirmação pública que corrobore o tweet. Por outro lado, o seu pacote de estímulos de combate à Covid-19, o “American Rescue Plan” (aprovado no congresso norte-americano a 26 de fevereiro deste ano), no valor de 1.9 mil milhões de dólares, está direcionado para várias frentes, entre as quais a das questões alimentares: ajuda às crianças que habitualmente se alimentam com apoio das escolas que frequentam e que, por causa das restrições da pandemia, estão privadas desse acesso. Mas em nenhum momento é referido que a administração Biden esteja a trabalhar com o Fórum Económico Mundial.

Conclusão

Não é verdade que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esteja a trabalhar com o Fórum Económico Mundial para garantir que a maior parte das pessoas sobrevivem à escassez de alimentos que estará para se fazer sentir em breve.

O tweet divulgado pertence a uma conta, entretanto suspensa, de alguém que se fez passar pelo fundador daquele organismo, Klaus Schwab. Não é possível encontrar qualquer resultado semelhante na conta oficial de Schwab no Twitter. Um representante do Fórum Económico Mundial desmentiu o conteúdo divulgado pelo tweet, em declarações à agência Reuters. Outros fact-checkers internacionais, como o da agência Reutrs ou o Check Your Fact, verificaram a publicação e consideraram-na como falsa.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.