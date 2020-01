É mais uma fraude que envolve bitcoins e uma figura pública portuguesa. Depois da cantora Áurea e do empresário Vasco de Mello — duas supostas notícias que já foram alvo de fact-checks do Observador e que são falsas — agora é José Mourinho a ser alvo da mesma burla. Segundo o site Upsiten, o treinador do Tottenham apareceu no programa televisivo de Cristina Ferreira e anunciou uma nova “brecha de riqueza”: o investimento em bitcoin profit.

A notícia foi assinalada pelo Facebook como potencial fake news depois de começar a ser partilhada na rede social.

Tal como nos outros casos, o texto é publicado numa página que imita o design gráfico de um jornal, desta vez o do Jornal de Notícias, surgindo associado ao texto o logótipo de diversos órgãos de comunicação social, entre eles o do Observador.

A notícia é “completamente falsa”, garantiu ao Observador a GestiFute, a empresa criada por Jorge Mendes que agencia jogadores e treinadores de futebol. Para além de Mourinho, representa Bruno Lage, Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma, Bernardo Silva ou João Félix.

“Infelizmente, estes fenómenos são cada vez mais usuais. É completamente falso. São fake news que têm como único objetivo induzir em erro pessoas que não estão devidamente informadas e que se deixam influenciar por este logro”, respondeu a GestiFute, referindo que também a imagem de Jorge Mendes foi usada para um artigo semelhante.

No texto em causa, afirma-se que Mourinho esteve no programa de Cristina Ferreira — o que também é falso, já que o treinador nunca foi convidado da apresentadora da SIC — e que “o Banco de Portugal pediu para que a entrevista com o Mourinho não fosse ao ar”. O apresentador teria anunciado uma nova “brecha de riqueza” que “pode transformar qualquer um em milionário em 3-4 meses”. O artigo afirma ainda que o programa terminou antes que Mourinho pudesse detalhar mais sobre o investimento e, por isso, publica uma entrevista exclusiva com o treinador — que é também falsa.

Conclusão

José Mourinho nunca apareceu no Programa da Cristina e, como tal, nunca poderia ter ali anunciado uma nova forma de transformar qualquer um em milionário. Para além disso, a GestiFute confirmou ao Observador que a notícia que associa o treinador português a investimentos em bitcoin profit é falsa.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

Errado

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

