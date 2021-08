Em Portugal, bem como noutros tantos países que estão a vacinar em massa a sua população contra a Covid-19. Só que essa campanha sanitária tem levado alguns grupos organizados de pessoas a espalhar informações falsas relativas às vacinas, especialmente nas redes sociais. No passado dia 18 de agosto, um utilizador, que esteve presente no protesto em Odivelas contra o líder da task-force de vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo, escreveu um longo texto sobre, entre outras coisas, um alegado aliciamento para que os jovens se vacinassem, oferecendo shots de álcool e sessões de DJ. Chegou às 106 partilhas. Trata-se, no entanto, de uma publicação enganadora.

Ainda que a publicação não partilhe nenhuma fonte oficial ou notícia sobre a alegada oferta por parte das autoridades de saúde aos mais jovens, é possível perceber a que se refere o autor. Algumas autarquias como a de Loures e Odivelas resolveram inovar nos seus centros de vacinação no passado fim de semana de dia 14 e 15 de agosto, em que jovens dos 16 aos 18 anos puderam inocular-se, num horário alargado até às 1h00. Como? Convidaram um DJ para “dar música” aos jovens que se encontravam à espera para serem vacinados.

Estes dois municípios garantiram ainda que iriam desenvolver atividades, no exterior e interior do pavilhão para atrair os jovens entre os 12 e 15 anos nos dias 21, 22, 28 e 29 de agosto. Quanto à referência a “shots”, nada mais é do que uma interpretação errada do autor.

Por exemplo, a 12 de agosto, a CM de Odivelas fez uma publicação onde dizia o seguinte: “Se és jovem 16+ vem tomar um shot connosco”. Ora a palavra “shot” (em inglês) significa tomar uma dose ou levar um tiro, além de, claro, significar beber um copo pequeno de uma qualquer bebida alcoólica. Neste caso, trata-se de uma brincadeira de linguagem daquela autarquia para se referir aos mais novos.

A verdade é que estes eventos acabaram por ter eco do outro lado do Atlântico, no Brasil. No jornal Globo, saiu um artigo sobre a “festa da vacina” que decorreu em Odivelas e Loures. No texto fala-se no tal trocadilho entre a palavra “shot numa referência a tomar uma dose de bebida alcóolica”.

O Observador contactou a autarquia de Odivelas bem como o ACES (Agrupamento de Centros de Saúde) daquela região e de Loures, que negaram que tenham sido dadas bebidas alcoólicas aos jovens que se vacinaram naquelas datas. “O ‘shot’ a que nos referimos era a vacina em si e não a uma bebida alcóolica, cujo consumo bem sabemos, é ilegal para jovens com as idades referidas”, referiu aquele organismo.

Acresce ainda o facto de que, tal como confirmado pelo Observador, mais de 2700 jovens foram vacinados e nenhum bebeu álcool enquanto esteve no Centro de Vacinação de Odivelas.

Conclusão

Se, por um lado, é verdade que as autarquias de Odivelas e de Loures decidiram criar algumas medidas lúdicas para atrair os jovens a vacinarem-se tal como fazer sessões de música com DJ, por outro, não é correto dizer-se que os municípios ofereceram álcool. Trata-se de uma interpretação deturpada do autor da publicação original da palavra ‘shot’ que pode significar dar uma dose de vacina em inglês, tal como beber uma pequena porção de uma bebida alcoólica. As duas autarquias negaram ao Observador que tenha sido distribuída qualquer tipo de bebida com álcool no centro de vacinação daquela região.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR