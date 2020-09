No passado dia 1 de setembro surgiu uma publicação de Facebook com a fotografia da atual candidata democrata à vice-presidência dos Estados Unidos da América (EUA), Kamala Harris. O post vinha acompanhado com a seguinte citação atribuída à senadora democrata: “Retirem as armas primeiro. Passem o processo legal (“due process”, em inglês) para segundo lugar, eu gosto de retirar as armas antes.” Atingiu as 3,2 mil partilhas. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Na verdade, esta frase foi dita pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em fevereiro de 2018, como relataram vários sites, jornais e agências de fact-checking, como a Reuters. Estas declarações foram feitas durante uma reunião na Casa Branca sobre o controlo de armas e prevenção de futuros tiroteios na escola, como escreve a agência de notícias britânica. Essa discussão ocorreu pouco tempo depois do tiroteio na Escola Secundária Stoneman Douglas, no dia 14 desse mês, na Florida, e que fez 17 mortos.

O momento em que Trump afirma o que é atribuído falsamente a Kamala Harris foi registado em vídeo, pelo canal de televisão C-Span a partir do minuto 0’28, na mesma altura da reunião. As palavras do presidente norte-americano surgem em resposta a Mike Pence, seu vice-presidente, que defendia a possibilidade de dar mais meios às pessoas e às autoridades locais para que, em tribunal, fosse possível retirar as armas aos indivíduos que possam cometer crimes como aqueles observados na Florida. Trump, pelo contrário, deixou bem claro a sua crítica ao suposto atraso neste tipo de processos judiciais. Ou seja, prefere que se retirem as armas primeiro.

O Politifact, outro site de fact-checking que verificou a publicação inicial, afirma ainda que Kamala Harris, ex-procuradora geral da Califórnia, sempre defendeu uma “dura legislação em relação às armas”, mas que nunca defendeu que se deveriam saltar os procedimentos legais para confiscar as armas aos cidadãos logo à partida.

Conclusão

Não é verdade que a candidata democrata à vice-presidência dos EUA, Kamala Harris, tenha dito o seguinte: “Retirem as armas primeiro. Passe os procedimentos legais para segundo lugar, eu gosto de retirar as armas antes.” Essa citação pertence ao atual presidente norte-americano, Donald Trump. As declarações foram proferidas a 28 de fevereiro de 2018, na Casa Branca, durante uma reunião sobre o controlo de armas, depois de mais um tiroteio numa escola secundária daquele país.

