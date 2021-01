Imagens de políticos e líderes mundiais a ser vacinados tem dado aso a inúmeras publicações falsas nas redes sociais, com vídeos a sugerirem que os políticos apenas encenam a injeção para dar o exemplo — e não tomam a vacina de facto. Aconteceu com o mayor de Londres, por exemplo, e agora voltou a acontecer com Kamala Harris, vice-presidente eleita dos EUA, no momento em que foi vacinada contra a Covid-19. O vídeo chegou aos utilizadores portugueses do Facebook, que ironizam com o facto de, após administrar a vacina, a enfermeira ser vista a “dobrar” a agulha.

O momento da “dobra” é até filmado com zoom no vídeo amplamente difundido nas redes, para sugerir aos espectadores que algo de errado se passa quando uma agulha dobra. Ou seja, para sugerir que a agulha não é sequer verdadeira. Mas não. Não há engodo nenhum. Trata-se mesmo de um mecanismo de proteção para evitar acidentes com as agulhas, que está anexo à seringa. É um mecanismo de plástico (cor de rosa) desenhado pela empresa norte-americana de tecnologia médica Becton Dickinson (BD), cuja utilização é mesmo recomendada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Chama-se BD Eclipse Needle.

Kamala Harris foi vacinada no passado dia 29 de dezembro, como tornou público através da sua conta de Twitter, e, no dia 30 de dezembro, já o vídeo circulava no Facebook.

O vídeo mostra a enfermeira, depois de administrar a vacina, a segurar no algodão em torno da picada com a mão esquerda, e, com a mão direita, a empurrar a capa de plástico protetora contra o braço da cadeira para dar o “clique” necessário para a proteção destravar e voltar a posicionar-se sobre a agulha — tudo para a seringa ficar novamente tapada e com isso evitar riscos de picar outra superfície ou pessoa por acidente.

Na página da empresa norte-americana que fabrica estas capas protetoras de agulhas pode encontrar-se um vídeo que explica claramente como funciona o mecanismo de segurança (BD Eclipse Needle) e como deve ser colocado na agulha imediatamente a seguir à administração de cada vacina. Veja aqui o vídeo. As imagens da vacina da farmacêutica Moderna, que foi a que Kamala Harris tomou, de resto, mostram várias vezes o frasco com o conteúdo da vacina e a agulha com a referida capa protetora cor de rosa ao lado, como se pode ver aqui.

Esse tipo de seringa com proteção está entre os formatos recomendados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. É isso que se lê na página 14 do “Guia informativo de produtos sobre as vacinas contra a Covid-19 e produtos associados” (que pode ser consultado aqui e cuja imagem, em baixo, reproduz).

Trata-se, portanto, de uma “agulha hipodérmica de segurança” e é isso que se pode ver no vídeo partilhado nas redes sociais. Não é uma enfermeira a dobrar uma falsa agulha o que vemos nas imagens, mas sim uma enfermeira a cumprir todas as normas e diretrizes ao utilizar corretamente um dos produtos de proteção das vacinas contra a Covid-19. Na imagem em baixo, da Getty Images, vê-se claramente a vacina a ser administrada, com a referida capa de plástico anexa.

Também no vídeo da CNN sobre o momento em que Kamala Harris é vacina é percetível que não se tratou de qualquer engodo. A vice-presidente eleita dos EUA foi mesmo vacinada, e as imagens não deixam margem para dúvidas. Outros sites de fact check internacionais também analisaram o vídeo e declararam que as respetivas publicações eram falsas. Foi o caso da agência brasileira Lupa, o boatos.org, ou a página italiana de verificação de factos Open.

Nos EUA, de resto, os governantes de primeira linha foram dos primeiros a ser vacinados com o intuito de passar uma mensagem de confiança na vacina aos cidadãos. O presidente eleito Joe Biden também recebeu em dezembro a primeira dose da vacina da Pfizer/BioNtech e o ainda vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, também já foi vacinado. Kamala Harris recebeu a primeira dose da vacina da farmacêutica Moderna no dia 29.

Não é verdade que Kamala Harris tenha simulado a toma da vacina contra a Covid-19. A vice-presidente eleita dos EUA foi mesmo vacinada no passado dia 29 de dezembro, tendo recebido a primeira dose da vacina da farmacêutica Moderna. Em causa, nas imagens, está um mecanismo de proteção da agulha (um plástico cor de rosa), que é maleável e que serve justamente para tapar a agulha de forma a evitar acidentes. A enfermeira usa a sua mão livre para, com um jeitinho que dá no braço da cadeira onde a paciente está sentada, destravar o aplicador e voltar a tapar a seringa. É essa ilusão que sugere que a agulha “dobra”. Mas não é mais do que uma ilusão: trata-se de uma “agulha hipodérmica de segurança” desenhada pela empresa norte-americana Becton Dickinson, e cuja utilização é recomendada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

Errado