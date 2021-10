John Wick. Matrix. Videjogos. Fama internacional e uma obsessão da internet. O ator canadiano de 57 anos Keanu Reeves voltou a transformar-se num fenómeno virtual mas não pelas melhores razões. Um post de julho de 2019 voltou a surgir, dois anos depois, no Facebook, onde se alega que o protagonista do filme Matrix contou uma história sobre viver em plenitude. Trata-se de um texto longo, com vários pormenores — mas nem por isso com uma base verdadeira.

Por exemplo, a história de uma mãe que “nunca consumiu álcool, fazia exercício físico todos os dias e nunca apanhava sol sem protetor solar” mas que contraiu cancro da pele. Ou, também, a história de um pai que “comia bacon e manteiga sem nunca se exercitar, sem nunca ter contraído uma doença grave”. “Nenhum de nós sairá daqui com vida, então por favor pare de se tratar mal, até com os pensamentos. Diga a verdade que tem no coração como um tesouro escondido. Seja gentil. Não há tempo para mais nada”, terá escrito Keanu Reeves. Atingiu 9,2 mil partilhas e os 15 mil gostos. No entanto, trata-se de uma publicação falsa.

Para que não haja espaço para mais segundas interpretações, é importante dizer que Keanu Reeves nunca contou tal história. Nem em entrevistas nem em filmes nem noutras intervenções públicas. Porém, essa frase já foi atribuída a outros atores como Richard Gere ou Anthony Hopkins, sendo certo que também nenhum deles a terá dito. Essa confirmação foi feita pelo fact-checker norte-americano Snopes, que deu outros dados sobre esta história: começou a circular em maio de 2015, podendo ser encontrada noutros artigos na internet.

E se Keanu Reeves, que já foi alvo de outras notícias falsas, nunca a disse, quem a terá dito? Não é possível saber. O certo é que o texto pode ser encontrado em diferentes plataformas, que vão desde o Reddit ao Twitter. Usando a plataforma de identificação Google Images é possível identificar outro dado interessante: a imagem usada na publicação original surge noutros locais com uma história diferente. Ainda assim, não foi possível perceber se é verdadeira.

Conclusão

Não é verdade que o ator canadiano Keanu Reeves tenha escrito ou falado sobre uma história que tem uma lição sobre viver uma vida na plenitude. Não há registos de que o ator de Matrix alguma vez tenha falado sobre esse tema naqueles termos. Depois, o fact-checker norte-americano Snopes já veio desmentir a publicação original.

