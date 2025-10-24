Diversas publicações nas redes sociais, designadamente no Facebook, chamam a atenção nas últimas semanas para o que é denominado como uma suposta legalização do incesto no Reino Unido, por decisão do Governo chefiado pelo primeiro-ministro Keir Starmer e alegadamente promovida pelo ‘lóbi muçulmano’ no país.

Na base dessas partilhas está um vídeo de um debate no Parlamento britânico, no qual um deputado dos Conservadores tenta defender uma proposta para alegadamente proibir essas ligações matrimoniais entre irmãos e entre pais e filhos, ao apontar os potenciais riscos de saúde. Por sua vez, Keir Starmer reitera a posição do Partido Trabalhista e que, neste caso, corresponde a um chumbo do diploma.

O conteúdo do texto que acompanha o vídeo pouco muda de umas publicações para outras, apesar dos diferentes idiomas — além do português — nos quais foi possível encontrar o mesmo vídeo: inglês, francês e alemão, por exemplo. Mesmo com ligeiras nuances, o tom é o mesmo: associar uma suposta pressão da comunidade muçulmana à defesa dessas práticas ilegais.

Todavia, basta ler as transcrições apresentadas nas diferentes publicações e ouvir o vídeo para se perceber que o conteúdo da intervenção no Parlamento britânico pelo deputado conservador nem sequer corresponde ao texto indicado.

Ponto prévio: a interação entre o deputado conservador Richard Holden e o líder do Governo trabalhista aconteceu mesmo, mas nem sequer foi nas últimas semanas, remontando ao dia 5 de março de 2025. Para tal, basta consultar o registo parlamentar britânico desse dia e constatar que Richard Holden não se referia a casamentos entre irmãos ou entre pais e filhos, mas sim às uniões entre primos de primeiro grau.

“O casamento entre primos em primeiro grau acarreta problemas de saúde significativos para os seus filhos, muitos dos quais só são conhecidos após o nascimento. Quando praticado geração após geração, há um efeito multiplicador significativo. Além disso, os impactos reais na abertura da nossa sociedade e nos direitos das mulheres no nosso país são significativos. Afinal, há uma dinâmica significativa em partilhar o mesmo conjunto de avós. Na sexta-feira, este Governo tem a opção de deixar o meu projeto de lei para proibir o casamento entre primos em primeiro grau passar para a fase de comissão. O primeiro-ministro irá reconsiderar antes de instruir os seus líderes parlamentares a bloquear esta legislação?”, lê-se.

De acordo com outras páginas com verificação de factos, como o serviço da Agence France Presse (AFP), o casamento entre parentes próximos com vínculo de sangue direto (pai, mãe, filhos e irmãos) é proibido por lei no Reino Unido desde 1949, enquanto as relações sexuais incestuosas são igualmente passíveis de gerar punições criminais desde 2003.

Já o casamento entre primos de primeiro grau é permitido pela lei britânica há quase 500 anos devido ao então rei Henrique VIII. Em causa está a decisão do monarca, em 1540, de alterar a lei para poder casar com Catherine Howard, prima da sua anterior mulher Ana Bolena e, por essa via, sua prima por afinidade. E a posição assumida por Keir Starmer limitou-se a manter o regime legislativo vigente, sem alterações.

Estas publicações ganharam enorme tração e milhares de visualizações nas últimas semanas à boleia de uma questão verdadeira: a publicação de um artigo no dia 22 de setembro pelo Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês) do Reino Unido. Esse documento, que abordava vantagens e desvantagens no casamento entre primos de primeiro grau, gerou polémica, conforme ficou visível em meios de comunicação social britânicos (como o The Telegraph), e foi entretanto removido pelo NHS, abordava vantagens e desvantagens do casamento entre primos de primeiro grau. Contudo, os conteúdos partilhados desde então expressam uma profunda adulteração e a consequente desinformação dos utilizadores.

Conclusão

A informação de que o Governo britânico de Keir Starmer teria recusado recentemente uma proposta no parlamento para, alegadamente, proibir uniões incestuosas entre familiares com vínculo direto de sangue sob pressão de um pretenso ‘lóbi muçulmano’ é falsa.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é: FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.