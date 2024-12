Surgiram várias publicações nas redes sociais que davam conta de que o líder supremo e aiatolá do Irão, Ali Khamenei, estaria em coma, após sofrer um problema de saúde grave.

As publicações, algumas das quais que redirecionam para alguns sites, referem que “algumas fontes” estão a avançar a informação de que Ali Khamenei, “com 85 anos, está em coma”.

Um artigo do jornal norte-americano New York Times, publicado a 26 de outubro de 2024, indiciava que o aiatolá sofria de um problema de saúde.

Contudo, numa correção logo a 27 de outubro, o jornal indicou que o artigo “assinalava incorretamente” o que “se sabia sobre o atual estado de saúde do líder supremo do Irão”. A passagem no texto sobre a doença do aiatolá foi, por conseguinte, apagada.

À exceção deste artigo do New York Times, que foi entretanto corrigido, não foram publicadas quaisquer notícias de sites credíveis que indiquem que o líder supremo iraniano esteja doente ou em coma. E as publicações que apontam que Khamenei se encontra numa situação crítica de saúde são posteriores, em várias semanas, à versão corrigida da notícia do New York Times.

No X (antigo Twitter), Jason Brodsky, diretor da organização Unidos Contra o Irão Nuclear e especialista em política iraniana, desmentiu igualmente que o aiatolá estivesse em coma. “Não há nenhum jornal credível que tenha reportado isso”, notou. Jason Brodsky sinalizou que “a última vez” que Ali Khamenei “foi visto em público” foi a 7 de novembro de 2024 — e que não havia sinais de que estivesse doente.

Tweets about how #Iran's regime's supreme leader is in a coma or has even died are all over my timeline. There is not one credible news outlet which has reported as such. So please be careful what you post. Khamenei was last seen in public on November 7.

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) November 16, 2024