Vídeos e fotografias do momento em que os líderes europeus se reuniram em Londres estão a ser partilhados nas redes sociais, com a mensagem de que vários tiraram os casacos em homenagem e numa manifestação de apoio ao Presidente da Ucrânia. Tudo terá acontecido durante a chamada fotografia de família, onde todos os presentes posaram para eternizar o momento.

Nas imagens partilhadas nas redes sociais podem ver-se os líderes a tirar os casacos e a ficarem de camisa e gravata — com exceção de António Costa, que estava de gola alta —, enquanto Zelensky (que desde o início da guerra de larga escala na Ucrânia não usa fato) se mantém sem qualquer reação.

Porém, as imagens em causa foram criadas por Inteligência Artificial e não correspondem à verdade. Além de ser visível que as cores das gravatas são ligeiramente alteradas nas imagens manipuladas, há provas que não deixam dúvidas.

Neste link do La Vanguardia, por exemplo, é possível ver as imagens do momento, até quando os líderes desmobilizam e sobem as escadas de Lancaster House, o palácio do século XIX cenário de vários eventos internacionais e onde decorreu a reunião, pelo que não sobram dúvidas de que ninguém tirou os casacos durante a fotografia oficial.

A reunião em causa aconteceu no dia 2 de março, em Londres, depois de uma discussão inédita entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump na Casa Branca, numa visita oficial do Presidente da Ucrânia aos EUA. Nessa altura, além do Reino Unido, estiveram representados França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Espanha, Noruega, Canadá, Finlândia, Suécia, Dinamarca, República Checa, Polónia, Roménia, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa. O objetivo era procurar uma saída para a crise diplomática resultante da desavença na Casa Branca e mostrar apoio a Zelensky.

Conclusão

A imagem que está a ser partilhada nas redes sociais foi manipulada. Os líderes de vários países europeus (e não só), além dos líderes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu e, também, da NATO estiveram, de facto, reunidos em Londres depois de um encontro entre Zelensky e Trump (e JD Vance), na Casa Branca — que terminou de forma tensa. Mas não houve qualquer foto de família em que tenham surgido sem casaco, numa suposta manifestação de apoio ao Presidente da Ucrânia.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.