Algumas imagens ou informações falsas costumam aparecer e desaparecer várias vezes ao longo dos tempos —sobretudo, no mundo das redes sociais. E esta é um bom exemplo disso mesmo. Recentemente, um utilizador do Facebook partilhou uma fotografia onde se vê Lula da Silva, o ex-presidente do Brasil e líder do PT (partido de esquerda brasileiro) a “ler” um livro cuja capa está virada ao contrário. No caso desta publicação, feita a 15 de março deste ano, a imagem faz-se acompanhar de uma mensagem: “Mostrar isso quando disserem que Bolsonaro não sabe usar a máscara”, numa alusão ao episódio em que o atual líder do Brasil, Jair Bolsonaro, foi gravado a tentar colocar uma máscara de proteção individual. Acontece que o retrato de Lula em questão é uma montagem.

A fotografia original foi partilhada a nove de agosto de 2010 pelo escritor Paulo Coelho na sua conta oficial no Twitter. Nessa imagem, Lula aparece com um exemplar do livro “O Aleph”, deste autor, na posição correta de leitura.

A forma como a imagem aparece através do tweet em questão pode parecer estranha aos olhos de hoje, mas há uma explicação. Na altura em que o post original foi feito, o Twitter ainda não tinha a funcionalidade que permitia a partilha de fotos, só os 140 caracteres. Para contornar essa impossibilidade surgiu o TwitPic, uma espécie de site alternativo onde os utilizadores podiam fazer o upload de uma imagem, gerar um código URL que depois podia ser então partilhado no Twitter — foi isso que o escritor Paulo Coelho fez.

A imagem surge neste link do TwitPic com a legenda “a grande surpresa do dia fica por conta desta foto do Presidente Lula com O Aleph, meu novo livro”, que depois foi partilhado nesta entrada da conta pessoal de Coelho.Foi a partir dessa imagem que se fez a montagem que ainda hoje vai sendo partilhada.

http://twitpic.com/2d8358 – Presidente Lula O Aleph: comentarios agressivos serao deletados/ agressive comments will be deleted — Paulo Coelho (@paulocoelho) August 9, 2010

Outro pormenor que prova que existiu uma fotografia onde Lula segura corretamente no livro de Paulo Coelho é uma crónica de Augusto Nunes, colunista da revista Veja, que na altura chegou a fazer um texto precisamente sobre a foto em questão. O escrito foi publicado a 11 de agosto de 2010, com o título “Ficou na orelha? Estacionou na dedicatória? Ou conseguiu chegar à primeira linha?”, e nele lê-se o seguinte trecho:

Grávido de emoção, o escritor Paulo Coelho decidiu dividir com o país o espanto causado pela cena: de óculos, caprichando na pose de professor de Linguística, Lula examina um livro. ‘A grande surpresa do dia fica por conta desta foto do Presidente Lula com O Aleph, meu novo livro’, avisou no Twitter nesta segunda-feira.”

Um último detalhe que revela a adulteração na capa: apesar de esta aparecer virada de pernas para o ar, a contra capa e a lombada estão na posição correta.

Conclusão

A imagem onde Lula da Silva aparece a ler um livro que está virado ao contrário é falsa. Ela resulta de uma manipulação feita a partir de uma fotografia que foi originalmente partilhada no Twitter do escritor Paulo Coelho, autor de “O Aleph”, obra que o ex-presidente brasileiro está corretamente a segurar, no registo não adulterado.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é: