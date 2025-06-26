Um ataque russo teria causado danos ao maior aeroporto da Ucrânia. É o que se lê numa das publicações nas redes sociais. A infraestrutura aérea de Boryspil, a 40 quilómetros do centro de Kiev e encerrada desde o início da invasão, teria sido bombardeada.

“Enquanto os meios de comunicação social falam sobre tréguas no Médio Oriente, uma guerra total sem precedentes está a acontecer na Ucrânia. Após o fracasso da Operação Teia da Aranha [que destruiu bombardeiros russos, a 1 de junho], a Rússia lançou a maior ofensiva aérea de toda a guerra, com o objetivo de destruir os centros nevrálgicos das infraestruturas da NATO na Ucrânia”, lê-se numa publicação.

Segundo o mesmo post, o aeroporto de Boryspil seria agora utilizado para receber remessas de armas ocidentais. Como o espaço aéreo ucraniano não permite a circulação de aeronaves desde o início da guerra, a infraestrutura deixou de ser utilizada para fins civis ou comerciais — e seria agora usada para fins militares.

É verdade que antes de o conflito ter começado o aeroporto recebia armas ocidentais. Por exemplo, antes da invasão ter começado, a Ucrânia recebia efetivamente material de guerra em Boryspil. Mas não existem quaisquer informações disponíveis que comprovem que Kiev continua a receber armamento — e que o aeroporto seja um “centro nevrálgico” que recebe armas ocidentais.

Em todo o caso, em relação ao alegado bombardeamento do aeroporto, é verdade que, entre a madrugada de 9 para 10 de junho, a Rússia atacou Boryspil, uma cidade a aproximadamente 40 quilómetros do centro de Kiev.

Em algumas das fotografias — partilhadas inclusive pela Ucrânia —, vê-se um camião de bombeiros a apagar as chamas resultantes dos ataques russos. Esse camião tem efetivamente a inscrição “Boryspil International Airport” — o que poderia ser interpretado como uma prova de que o aeroporto teria sido atacado.

No entanto, em declarações aos órgãos de comunicação sociais ucranianos, a porta-voz dos Serviços de Emergência da região de Kiev, Viktoria Ruban, esclareceu o assunto. O aeroporto “não foi” bombardeado. Então o que fazia um camião dos bombeiros do aeroporto de Boryspil no terreno? Acontece que a infraestrutura aeroportuária possui camiões próprios que, tendo em conta o encerramento do aeroporto, não estão atualmente a ser utilizados como apoio àquela zona — e, por isso, foram desviados e têm servido para responder a outras necessidades.

“Essas máquinas estão sempre envolvidas a extinguir grandes fogos”, prosseguiu Viktoria Ruban, que clarificou que o incêndio que ocorreu na sequência dos ataques russos lavrou nos subúrbios de Boryspil e não junto ao aeroporto.

Conclusão

A Rússia não bombardeou o principal aeroporto da Ucrânia. Não existe qualquer prova desse ataque. Ainda que Boryspil tenha sido alvo de ataques, não atingiu a infraestrutura. Na sequência dos ataques russos, houve um incêndio nos subúrbios da cidade a 40 quilómetros do centro de Kiev — e não junto ao aeroporto — e foi utilizado um camião com o logótipo Boryspil International Airport para o apagar.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.