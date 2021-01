No debate televisivo com o candidato Tiago Mayan Gonçalves, Marcelo Rebelo de Sousa foi pressionado com a sua suposta colagem ao Governo e também com a sua preocupação com o estado da sua “popularidade”. Disse o candidato apoiado pelo Iniciativa Liberal que, enquanto Presidente, Marcelo fez um terço dos seus vetos neste último verão, sugerindo que já estaria a pensar nas Presidenciais. Marcelo ripostou: “O maior número dos meus vetos foi em 2019 e não em 2020”.

O Observador foi ver se Marcelo Rebelo de Sousa tem razão nesta contabilidade e foi analisar os vetos presidenciais dos dois últimos anos (mas também dos anos anteriores) para tirar a limpo esta afirmação.

VETOS EM 2019 VETOS EM 2020 Reconhecimento de interesse público à Escola Superior de Terapêuticas Não Convencionais (origem: Parlamento)

Lei da Nacionalidade (origem: Parlamento)

Alteração estatuto da Casa do Douro (origem: Parlamento)

Redução de debates parlamentares sobre UE (origem: Parlamento)

Reabertura da farmácia do Hospital de Loures (origem: grupo de cidadãos)

Aumento do número de assinaturas para petições (origem: Parlamento)

Mudança de regras para tratar dados do sistema judicial (origem: Parlamento)

Alterações à Lei do Mar (origem: Assembleia Legislativa Regional dos Açores)

Lei do lobbying (origem: Parlamento)

Alargamento do layoff simplificados a sócios-gerentes (origem: Parlamento)

Procriação Medicamente assistida (origem: Parlamento)

Contratos Públicos (proposta do Governo)



O atual Presidente da República e candidato a um segundo mandato vetou tantas vezes em 2019 como em 2020, segundo esta análise. Marcelo recorreu à devolução de diplomas à Assembleia da República por seis vezes, em cada um destes anos. E em 2018 somou exatamente o mesmo número de vetos. Só em 2016 e 2017 vetou menos vezes: três vetos no primeiro ano de mandato e dois no segundo.

É, assim, falso que Marcelo Rebelo de Sousa tenha — como disse — atingido o maior número de vetos num ano em 2019.

No debate, o candidato apoiado pelo Iniciativa Liberal acusava Marcelo de ter feito “um terço dos seus vetos neste verão, porque começou a olhar para as sondagens e viu que a sua popularidade estava a descer”. De facto, o Presidente vetou mais neste Verão do que em qualquer outro do seu mandato. Cinco dos seis vetos aconteceram entre junho e agosto (em junho, a extensão do apoio do layoff simplificado aos sócios-gerentes; em agosto, a lei da nacionalidade, o aumento do números de assinaturas para petições, a redução dos debates regulares sobre a União Europeia e a lei do Mar). O último veto, relativo aos contratos públicos, chegou no final do ano, em dezembro.

No debate, Marcelo Rebelo de Sousa também afirma que é o Presidente da República que vetou mais no primeiro mandato, para além de Ramalho Eanes. Nas contas do Observador, já somou 23 vetos nos primeiros cinco anos em Belém, quando o seu antecessor, Cavaco Silva, por exemplo, vetou 25 vezes (15 delas no primeiro mandato) durante os dez anos que esteve como Presidente da República.

Conclusão

Não é verdade que Marcelo Rebelo de Sousa tenha vetado mais em 2019 do que em 2020. De acordo com os dados disponíveis no site da Presidência da República, o chefe de Estado vetou tantas vezes em 2019 como em 2020, tendo condensado uma bateria de quatro vetos nos meses finais deste último ano, já a meses das presidenciais — e quando ainda não tinha anunciado recandidatura a Belém.

Assim, de acordo com a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO