A publicação em análise revela que uma Igreja Católica em Fortaleza foi “invadida por vermelhos durante a missa dominical gritando ‘fora Bolsonaro'”. Por vermelhos o utilizador do Facebook refere-se a pessoas de esquerda, dizendo que os mesmos interromperam a missa e que “são contra o cristianismo e quem é conservador”. “São uns canalhas que não respeitam nada e ninguém. Vergonhoso e repugnante”, pode ler-se na mesma publicação.

Mas é verdade que estas pessoas estavam naquela igreja para se manifestar contra o Presidente brasileiro? A resposta é não. Estas imagens estão a ser usadas fora do contexto e não correspondem a uma manifestação contra Bolsonaro.

Tendo em conta imagens do programa “Bom dia Ceará”, do passado dia 13 de julho, publicadas no site da Globoplay, tratou-se de um incidente no passado dia 11 de julho, um domingo, quando a missa foi invadida por um homem que gritava contra o padre. Não se tratou de um ataque a Bolsonaro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O título da notícia é “Homem é expulso por fiéis durante missa em igreja” e a notícia mostra exatamente as mesmas imagens usadas nesta publicação do Facebook, frisando que o indivíduo invadiu à missa e começou hostilizar o padre, através de gritos e insultos.

Nesse momento, várias pessoas acabaram por se levantar dos lugares em que assistiam à celebração e expulsaram o homem da igreja. Em declarações ao mesmo órgão de comunicação, a Arquidiocese de Fortaleza confirmou o ocorrido e disse tratar-se de um “episódio inadmissível”. As autoridades estiveram no local para estabelecer a normalidade e tudo terminou sem problemas.

Assim sendo, não se tratou de uma manifestação contra o Presidente brasileiro, mas sim de um homem que invadiu uma missa para ofender o padre na Igreja de Fortaleza. A quantidade de pessoas que se vê a cantar estavam a retirar o indivíduo no local e não a juntar-se a qualquer tipo de protesto.

Conclusão

As imagens da publicação em análise foram usadas fora do contexto. Na descrição lê-se que se trata de uma manifestação contra o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, mas o que está em causa é uma ofensa ao padre que deu a missa no dia 11 de julho, na Igreja de Fortaleza. A grande confusão que se gerou à volta do indivíduo não são pessoas a manifestar-se, mas sim fiéis a defenderem a Igreja, o padre e a expulsarem aquele homem do local. Perante esta explicação, pode dizer-se que é totalmente errada a ligação entre as imagens e um protesto contra Bolsonaro.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.