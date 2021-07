Protestos contra as restrições sanitárias por causa da Covid-19 começaram a ser habituais logo quase desde o início da pandemia. E ainda não terminaram. Segundo uma publicação de Facebook do passado dia 24 de junho, houve um protesto gigante que juntou centenas de pessoas nas ruas contra a “ditadura sanitária” na Holanda. Atingiu as 387 partilhas. Trata-se, no entanto, de propagação de informações falsas.

A publicação em si não contém qualquer tipo de informação que garanta a veracidade do que é afirmado. Depois, consultando outras publicações na internet, percebe-se que o vídeo foi filmado, na verdade, na Rússia durante um protesto anti-Putin que pedia a libertação do seu principal opositor, Alexei Navalny. Ou seja, as imagens são verdadeiras e aquela manifestação existiu, mas o vídeo não foi captado na Holanda nem revela a existência de protestos contra o novo coronavírus.

Ainda assim, nenhuma publicação europeia — jornal, rádio ou televisão — captou ou reportou o momento. Através de uma pesquisa, encontramos, no entanto, um nome credível: Alex Kokcharov, analista de risco que acompanha países como Ucrânia, Bielorússia ou Rússia, especialmente via Twitter.

Segundo o que foi descrito no seu tweet, o protesto decorreu em São Petersburgo e acabou por bloquear a avenida Nevsky Prospekt. Comparando as imagens, há vários elementos semelhantes, tal como um aglomerado de gente do lado esquerdo do vídeo, várias filas de automóveis ou os dois prédios à frente, de cor clara.

Protestos como estes ocorreram, por exemplo, em janeiro deste ano. Esses sim registados até pela imprensa portuguesa (como foi o caso do Observador), em que mais de mil pessoas foram detidas, depois de várias manifestações terem ocorrido em diferentes cidades russas.

Por outro lado, também não é possível encontrar um protesto que tenha decorrido nos Países Baixos que corresponda às imagens referidas pela publicação original.

E convém também esclarecer o seguinte: em junho deste ano, o governo holandês decidiu levantar algumas restrições contra a Covid-19, decisão que agora teve ser alterada, devido ao recente aumento de número de infetados, tal como reportado pela Euronews. Portanto, sendo que o vídeo foi partilhado nesse momento, seria estranho que a população se manifestasse contra algo que tinha sido revertido na mesma altura.

Conclusão

Ainda que as imagens sejam verdadeiras e tenham sido partilhadas nas redes sociais, não ocorreram na Holanda. Ou seja, não descrevem um protesto “em peso” contra as restrições sanitárias impostas durante a pandemia. As imagens foram captadas na Rússia e mostram os protestos contra o principal opositor do regime de Vladimir Putin, Alexei Navalny.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO