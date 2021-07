O autor do livro “As aventuras de Tom Sawyer”, Mark Twain, surge muitas vezes em publicações das redes sociais. Desta vez, através de uma publicação de Facebook de dia 14 de julho, aparece apenas com a seguinte citação: “É mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que elas foram enganadas.” Não há data oficial nem o local em que o autor norte-americano terá dito aquelas palavras. Trata-se, como veremos, de uma citação erradamente atribuída.

“Esta citação é, muitas vezes, atribuída a Mark Twain mas não existe nenhuma prova de que tenha escrito ou dito aquela frase.” É assim que Alex Johnson, responsável do “The Mark Twain House & Museum”, responde ao Observador depois de questionado sobre a veracidade da afirmação da publicação original. A verdade é que, fazendo uma busca na internet, é possível encontrar vários sites e blogues que ligam Mark Twain à citação, mas nenhum explica em que obra do autor norte-americano pode ser encontrada.

Depois, o fact-checker norte-americano Snopes também verificou esta publicação, classificando-a como falsa. Em todas as publicações que citaram esta frase, nenhuma revelou a fonte utilizada para confirmar a veracidade daquelas palavras. Citada pelo Snopes, Barbara Schmidt, da TwainQuotes.com, também não encontrou qualquer evidência.

Ainda assim, destacou uma passagem do livro “Autobiografia de Mark Twain, Volume 2” (2013), onde o autor revela uma opinião semelhante sobre o poder da mentira. “A glória que é construída por cima de uma mentira cedo se torna um embaraço desagradável. Tão fácil é fazer com que as pessoas acreditem numa mentira, e tão difícil que é desfazer isso!”. A frase completa pode ser encontrada em “The Mark Twain Project”. Mas, mesmo podendo ter semelhanças de conteúdo com a frase referida no post, não é a mesma.

Conclusão

Não é verdade que Mark Twain tenha escrito ou dito algo relacionado sobre “ser mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que foram enganadas”. Não é possível encontrar nenhum resultado credível que confirme a veracidade daquela citação.

O fact-checker norte-americano Snopes verificou esta publicação e também a considerou como falsa, não encontrando qualquer evidência de que o autor norte-americano tenha dito aquela frase. Já Alex Johnson, do “The Mark Twain House & Museum”, confirmou isso mesmo ao Observador: não existe prova de que Twain tenha dito ou escrito aquelas palavras nas suas obras ou publicamente.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO