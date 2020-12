O Reino Unido, à semelhança de Portugal e de outros países, apostou este ano em particular na campanha pela vacina da gripe, com o objetivo de minimizar os casos de gripe “normal” em confluência com os casos de doença provocada pelo novo coronavírus. Foi o que fez o autarca de Londres, Sadiq Khan, que, no final de setembro, foi a uma farmácia levar a vacina da gripe. O momento ficou registado numa fotografia que foi amplamente partilhada nas redes sociais, tendo até ficado viral em Portugal. Porquê? Porque na imagem pode ver-se que a agulha ainda tem a “capa” de plástico de proteção, o que sugere que o mayor londrino apenas simulou a toma da vacina, e não a tomou de facto.

No Facebook, um utilizador português fala mesmo de “mais um embuste entre tantos que têm aparecido”. Mas é mesmo assim?

O Observador contactou por email o gabinete do presidente da câmara de Londres e questionou sobre a veracidade das imagens. Na resposta, um porta-voz de Sadiq Khan garantiu que “o Mayor recebeu a sua vacina da gripe numa farmácia local em setembro. A fotografia foi tirada imediatamente antes da injeção, e é por isso que a ‘capa’ ainda está na agulha”. De resto, o mesmo porta-voz insiste na mensagem: “É importante que toda a gente que seja elegível para vacinação vá tomar a vacina porque é a melhor forma de se proteger contra a gripe”.

Ou seja, a imagem é verdadeira, tendo sido, de resto, partilhada na página oficial de Twitter do presidente da câmara londrino, e é também verdade que a imagem mostra a agulha ainda com a capa de proteção colocada. Mas daí é enganador depreender que o autarca não tomou a vacina e que simulou o ato, protagonizando um “embuste”.

Além disso, a publicação em causa, que foi partilhada neste mês de dezembro e que já teve mais de 27 mil visualizações, não refere que se trata da vacina para a gripe, o que pode levar os leitores a pensar que se trata da vacina contra o SARS-CoV-2, que já começou a ser administrada no Reino Unido. Mas não, é mesmo sobre a vacina da gripe e o episódio aconteceu não agora, em dezembro, mas sim a 28 de setembro.

We are heading into flu season.

If you or someone you know is entitled to receive a flu jab, remember you can get one for free at your local high street pharmacy or GP surgery.

Booking one is easy. Just visit https://t.co/1tKDvcOzi0 pic.twitter.com/eR1tkfIvcB

— Mayor of London (gov.uk/coronavirus) (@MayorofLondon) September 28, 2020