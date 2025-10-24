As reações ao acordo de paz em Gaza espalharam-se rapidamente nas redes sociais. Quer políticos, quer civis transmitiram a sua opinião sobre o cessar-fogo. Entre as várias publicações sobre o assunto, uma tem sido partilhada por várias pessoas nos últimos tempos. Nela, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni não poupa nas críticas a Keir Starmer, homólogo britânico. Mas corresponderá à realidade?

“A primeira-ministra italiana, Georgia Meloni, criticou duramente Keir Starmer, dizendo que não participou no acordo de paz em Gaza e rotulando-o como uma vergonha internacional. Giorgia disse: ‘No mínimo, ele prejudicou as negociações de paz, tentando impor o seu mestre Tony Blair aos palestinianos. Agora quer uma oportunidade para tirar fotografias e alegar que ajudou. Que vergonha’, lamentou. Ela acrescentou: ‘Ele devia parar de perder tempo a intrometer-se em assuntos internacionais e resolver o problema do próprio país'”, lê-se na descrição da publicação.

Ainda que só o tempo seja capaz de ditar o sucesso do acordo de cessar-fogo alcançado entre o Hamas e Israel, a miragem de um futuro sem guerra no Médio Oriente foi suficiente para motivar aplausos de muitos líderes políticos de todo o mundo. De Javier Milei a Emmanuel Macron, de Pedro Sánchez a Recep Tayyip Erdoğan, praticamente todos mostraram satisfação com o primeiro passo dado a caminho de uma paz duradoura. A primeira-ministra italiana e o primeiro-ministro britânico não foram exceção.

Apesar de ter feito algum equilibrismo nas opiniões sobre o conflito — chegou a fazer críticas a Israel, mas recusou reconhecer a Palestina — Giorgia Meloni apressou-se a escrever no X (antigo Twitter) que o acordo alcançado no Egito era “uma notícia extraordinária” que abria caminho para a libertação dos reféns do Hamas. “Este acordo e o caminho mais amplo delineado pelo plano Trump representam uma oportunidade única para pôr fim a este conflito”, partilhou, sem esquecer os elogios ao Presidente dos EUA.

Keir Starmer, no mesmo dia, mas de viva voz, seguiu a mesma toada e destacou que o acordo “não teria sido alcançado sem a liderança do Presidente Trump”, sustentando-o de um ponto de vista “informado, já que o Reino Unido desempenhou um papel de bastidores com os EUA e os mediadores”.

Mas na tentativa de confirmar o que foi dito na publicação do Facebook, uma pesquisa que envolva “Meloni”, “Starmer” e “Gaza” não apresenta resultados posteriores à assinatura do acordo de paz. No entanto, em setembro, os dois encontraram-se em Roma.

Entre a discussão sobre migrações e economia, houve tempo para falar sobre as guerras no Médio Oriente e na Ucrânia. Sobre a primeira, a primeira-ministra italiana disse que tinham concordado com “um acordo global baseado na mediação pelos EUA, Egito e Qatar que prevê o cessar-fogo imediato em Gaza e a libertação de todos os reféns israelitas capturados pelo Hamas a 7 de outubro”. “Hoje, mais do que nunca, é obviamente essencial uma solução política duradoura para a crise”, rematou, citada pela Sky TG24.

Outra pesquisa esbarra numa outra verificação, da Reuters, às supostas declarações de Meloni a criticar Starmer. A agência contactou um porta-voz da primeira-ministra, que respondeu que o gabinete “normalmente não comenta publicações de páginas ou pessoas nas redes sociais, especialmente quando estas contêm notícias falsas, como neste caso”.

A Reuters encontrou outras publicações onde esta citação surge partilhada por páginas que assumem a sua natureza satírica.

Conclusão

É errado que Meloni tenha acusado Starmer de prejudicar as negociações e, inclusive, de aparecer na “fotografia” para colher méritos. Tais declarações, tão corrosivas, seriam rapidamente notícia nos jornais britânicos e italianos, se não mesmo em todo o mundo. O autor da publicação não cita a fonte e as informações mais recentes sobre o assunto indicam uma sintonia entre os líderes de governo. Além disso, esta publicação foi partilhada em páginas assumidamente satíricas.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.