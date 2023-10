Até março de 2023, mais de 5,55 biliões de pessoas em todo o mundo receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. As contas são do projeto “Our World in Data“, da Universidade de Oxfordm e são publicadas pelo New York Times. Feitas as contas de outra maneira, até março de 2023 72,3% da população global tinha sido vacinada com pelo menos uma dose.

Mas a pandemia de Covid-19 e os benefícios das vacinas ganharam particular relevância nas discussões das redes sociais, onde até hoje continuam. Neste caso, as publicações que estão a ser partilhadas no Facebook alertam para “humanos ciborgues vacinados” e explicam que, a pretexto da vacinação contra a Covid-19, milhões de pessoas estão “inoculadas com nanotecnologias de rastreamento 5G“. De acordo com a teoria, através da tecnologia 5G milhões de seres humanos têm a sua localização “rastreada”. Os dados são depois “armazenados em servidores em todo o Reino Unido e no resto do mundo.”

Importa começar por realçar que não é a primeira vez que publicações nas redes sociais relacionam vacinas à tecnologia 5G. E não é a primeira vez que essas informações são desmentidas, até em Fact Checks do Observador.

Não há, até ao momento, qualquer evidência científica que aponte no sentido de a tecnologia 5G estar presente nas vacinas contra a Covid-19, principalmente com o objetivo de “rastrear” e “monitorizar” a população vacinada.

O Observador consultou a lista de ingredientes de vacinas com a tecnologia mRNA, como as desenvolvidas pela Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca e Janssen para combater o SARS-COV-2 contêm “nanopartículas lípidas“, que são utilizadas para transferir o RNA para as células, como mostram vários fact checkers internacionais incluindo a Reuters. Mas tal como não há qualquer evidência científica de que as vacinas contenham 5G, também não há qualquer estudo cientifico que sugira que estas nanopartículas podem ser utilizadas para transferir o 5G para as células.

E o que dizem os especialistas? Miguel Castanho é investigador do Instituto de Medicina Molecular (IMM) da Faculdade de Medicina de Lisboa e, em declarações ao Observador, remata o assunto com uma simples frase: “Relacionar vacinas com tecnologia 5G é do domínio da imaginação e da fantasia.” O especialista acredita que o alegado nas redes sociais é “absurdo” e que “tem tanto sentido como alegar que colocar uma vela num barco o transforma num foguetão.”

Conclusão

Não é verdade que as campanhas de vacinação em massa, para combater a pandemia de Covid-19, tenham o objetivo secreto de criar “humanos ciborgues vacinados”. Mais de 70% da população global foi vacinada, mas não “inoculada com nanotecnologia de rastreamento 5G“. Além de não haver nenhuma evidência científica, nem de nenhum ingrediente das vacinas de mRNA estar relacionado com a tecnologia 5G, o Observador procurou esclarecimentos junto do investigador Miguel Castanho, que foi claro: “Relacionar vacinas com tecnologia 5G é do domínio da imaginação e da fantasia.”

