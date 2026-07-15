Nos últimos dias tem sido partilhado nas redes sociais um cartaz que aparenta ser uma comunicação oficial, com logótipos do SNS e do Governo, com referência ao Ministério da Saúde, e um guia de como beber água que descreve, passo a passo, o ato de encher o copo e ingerir a água. As partilhas coincidiram com o período da onda de calor que atingiu Portugal e surgem com conselhos à hidratação e avisos de que “a água é indispensável para a saúde”.

Tudo parece indicar tratar-se de uma informação como algumas das recomendações sobre saúde pública que são divulgadas pelo Ministério da Saúde. Neste caso com conselhos que aparentam ser reais sobre hidratação e prevenção, tornando verosímil que se trate de material de sensibilização da população num período de especial calor. O cartaz contém indicações sobre a segurança de ingerir água e o conselho para que se “adote este gesto” pelo “bem-estar e saúde”. No rodapé aparece uma referência ao site oficial do Ministério para quem quiser “obter mais informações”.

Mas se começa por apresentar-se como um “guia oficial” de “como beber água”, a descrição que se segue faz o cartaz parecer uma caricatura, levantando dúvidas sobre se é mesmo material oficial. Descreve cinco passos para a ingestão de água que não passam de gestos comuns: “Pegue num copo limpo”; “encha-o com água”; “aproxime o copo da boca”; “incline ligeiramente o copo e beba”; “engula e repita se necessário”.

Muitas das partilhas analisadas pelo Observador são feitas pelos utilizadores sem qualquer comentário adicional, outras têm considerações — como a que aqui apresentamos — que até duvidam da veracidade do cartaz, mas que a admitem, dizendo que “se for real é uma aberração” e “um insulto à inteligência”. Outras partilhas suscitaram comentários de utilizadores a questionarem se se trata de uma imagem fidedigna.

O Observador contactou os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) sobre este cartaz e a resposta afasta que se trate de material oficial de sensibilização: “Desconhecemos a origem do cartaz. Não foi produzido pelos SPMS, nem por nenhuma fonte oficial por nós conhecida”.

Conclusão

A imagem partilhada nas redes sociais sobre um suposto guia oficial, atribuído ao Ministério da Saúde, sobre como se deve beber água não é da responsabilidade desta entidade. O cartaz apresenta-se como informação oficial, com logótipos do Governo e do SNS, mas os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde negam ter produzido este conteúdo.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.