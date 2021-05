As fotografias começaram a ser partilhadas no Twitter logo às primeiras horas da manhã desta quinta-feira: numa das imagens, João Pedro Matos Fernandes surge a puxar uma fita vermelha que envolvia as grades de um pequeno parque de estacionamento de bicicletas; noutra, não há ministro do Ambiente, mas está lá a mesma fita vermelha, ainda por desenlaçar, em volta dos quatro lugares para bicicletas. A imagem suscitou espanto — e dúvidas — sobre a sua veracidade.

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, hoje inaugurou uma infra-estrutura estratégica, um verdadeiro centro nevrálgico do desenvolvimento da mobilidade verde: um parque para 4 bicicletas e um laçarote. pic.twitter.com/C7dSPDuWnT — Pedro (@pedralexpereira) May 26, 2021

“O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, hoje inaugurou uma infra-estrutura estratégica, um verdadeiro centro nevrálgico do desenvolvimento da mobilidade verde: um parque para 4 bicicletas e um laçarote”, assinala, em tom irónico, uma das publicações feitas a este respeito.

O Observador contactou o Ministério do Ambiente e da Ação Climática para perceber o que estava em causa — e se o ministro tinha, de facto, participado na alegada inauguração de “um estacionamento de bicicletas na estação [de metro] do Senhor Roubado”, em Lisboa, como indicavam alguns dos tweets que difundiram a imagem.

Matos Fernandes inaugurou um incrível e único estacionamento para bicicletas no Senhor Roubado, a norte de Lisboa ????️???? pic.twitter.com/zBBuSasxUr — Política24 (@Politica24PT) May 27, 2021

O gabinete de imprensa de Matos Fernandes confirmou a inauguração do parque de estacionamento para bicicletas. As fotografias são, portanto, verdadeiras e o desenlaçar da fita vermelha aconteceu mesmo: foi esta quarta-feira, 26 de maio.

A inauguração dos quatro lugares para bicicletas, na estação de metro do Senhor Roubado, aconteceu em simultâneo com a assinatura — entre o ministério de Matos Fernandes e várias câmaras municipais — de “contratos de financiamento para a construção de nove ciclovias de interligação municipal”, como indica uma nota divulgada pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

A obra vai permitir ligar vários municípios da Área Metropolitana de Lisboa — nomeadamente, os concelhos de Lisboa, Odivelas, Loures, Oeiras, Amadora e Sintra — e vai também servir para ligar o Fundão à Covilhã, na região da Beira Baixa. Dos 12 milhões de euros previstos para a concretização dos 46 quilómetros de ciclovias intermunicipais, 3,8 milhões provêm do Fundo Ambiental.

Conclusão

Sim, João Pedro Matos Fernandes participou na inauguração de um parque de estacionamento para bicicletas em Lisboa, esta semana. A cerimónia ocorreu em simultâneo com a assinatura de um acordo entre o Ministério do Ambiente e da Ação Climática para a construção de ciclovias intermunicipais em oito concelhos diferentes.

Assim, segundo a escala de classificação do Observador, este conteúdo está:

CERTO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

VERDADEIRO: conteúdos que não contenham informações incorretas ou enganosas.