Vídeo partilhado no Facebook pretende mostrar que morrem atualmente “mais vacinados que não vacinados” contra a Covid-19. Mas o autor da publicação chega a essa conclusão a partir de dados insuficientes. Por partes, os dados apresentados têm como fonte o ministério da Saúde inglês até 21 de junho.

Em causa, um estudo sobre a evolução da variante Delta no país há cerca de um mês. Nessa altura, o Reino Unido registava 117 mortes em pessoas infetadas com a variante Delta. Dessas, 50 estavam completamente vacinadas, mas todas tinham mais de 50 anos e a taxa de mortalidade (ou seja, a relação entre as pessoas infetadas e aquelas que, estando infetadas, acabaram por morrer) foi de 0,13%.

No final de junho, quando o relatório foi divulgado, os especialistas britânicos fizeram questão de frisar que as mortes ocorreram em “grupos etários de maior risco” e que são uma pequena parte dos 92.029 casos de infeção com a variante Delta detetados.

Com menos de 50 anos, morreram apenas oito pessoas e nenhuma tinha a vacinação completa (dois tinham recebido apenas uma dose da vacina). Até 21 de junho tinham sido confirmados 92.029 casos da variante Delta no Reino Unido, 117 dos quais morreram e 109 dessas mortes aconteceram em pessoas com mais de 50 anos.

Em Portugal, no dia 23 de junho, a Direção-Geral da Saúde revelava que entre os 2,3 milhões de portugueses que já tinham a vacinação completa há mais de 14 dias, existiam 1.571 casos de infeção, dos quais 49 necessitaram de internamento e 11 morreram.

De acordo com os dados citados à data pela SIC, mais de metade das infeções aconteceram na população com mais de 60 anos: 539 pessoas tinham 80 ou mais anos (34%), 138 entre tinham entre 70 e 79 anos (9%) e 193 pessoas tinham entre 60 e 69 anos (12%). Os restantes casos ocorreram nas faixas etárias entre os 20 e os 59 anos. Trata-se de uma proporção de infeções entre os vacinados que representa menos de 0,07%, um número que aparentemente demonstra a eficácia das vacinas.