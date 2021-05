É uma partilha frequente nas redes sociais e voltou agora a aparecer no Facebook uma informação a dar conta da morte do ator Jackie Chan. Volta a não ser verdade. Só nas primeiras 48 horas de circulação, esta nova publicação foi visualizada por mais de 31 mil pessoas.

A fotografia do ator de 67 anos a preto e branco partilhada com o ano do seu nascimento e o ano atual dá conta da suposta notícia. Não há nenhuma informação sobre a morte da estrela de cinema especialista em artes marciais que marcou as décadas de 80 e 90. E esta notícia falsa já fez correr tinta várias vezes no passado, fazendo mesmo o próprio Jackie Chan vir desmentir a sua morte.

Em 2011, o ator nascido em Hong Kong foi alvo de um boato na internet que voltou várias vezes nos anos seguintes e ganhou tal proporção que, em 2015, Chan teve mesmo de vir esclarecer que não era verdade, perante a onda de consternação que rapidamente invadia as redes sociais por onde corria a notícia do seu desaparecimento. “Fiquei chocado com duas notícias quando saí do avião. Antes de mais, não se preocupem. Ainda estou vivo”, gracejou o ator na sua conta oficial do Twitter. Nessa altura circulou a notícia de que teria morrido de ataque cardíaco, mas havia também informações sobre a causa ter sido afinal um acidente de viação.

I was shocked by two news reports when I got off the plane. First of all, don't worry! I'm still alive. Second,… http://t.co/EnvVR7OMqu — Jackie Chan (@EyeOfJackieChan) May 16, 2015

Há um ano, logo em fevereiro, também tinha corrido uma informação falsa sobre a saúde do ator, dessa vez relativa ao novo coronavírus e em como Jackie Chan estaria em quarentena. O ator veio esclarecer no Facebook que isso não era verdade.

É certo que nas redes sociais o ator (ou quem gere as suas páginas oficiais) não tem registo de atividade desde o início de abril — a última vez que fez uma partilha foi a 7 de abril para agradecer as mensagens de aniversário. No entanto, o histórico das suas partilhas mostra que não é particularmente ativo, com publicações sempre separadas por muitos meses e, tantas vezes, até por um ano.

No site oficial do ator chinês, nas atualizações mais recentes, surge uma notícia com data de 11 de maio deste ano a dar conta da participação de Jackie Chan num evento de apoio a que a competição de barcos-dragões se torne uma modalidade olímpica.

Não há qualquer informação confirmada sobre a morte de Jackie Chan, seja pelas vias oficiais seja por órgãos de comunicação social referenciados em todo o mundo, como seria imediato caso a notícia da morte de alguém tão popular fosse verdadeira.

Conclusão

A publicação é falsa. O ator Jackie Chan voltou a ser vítima de um boato sobre a sua morte que não é verdadeiro.

